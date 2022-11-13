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Мер Нової Каховки: Путін зробив божевільного героєм Росії

glavcom.ua
Мер Нової Каховки: Путін зробив божевільного героєм Росії
Кирило Стремоусов запам'ятався херсонцям, як шантажист та хам
фото з відкритих джерел

«Коли Стремоусов одного разу приїздив до Нової Каховки, я помітив в ньому вади психічного характеру»

Гауляйтер Херсонщини Кирило Стремоусов, який загадково загинув у ДТП, ймовірно мав проблеми з психічним здоров’ям. Таку думку в інтерв'ю «Главкому» висловив міський голова Нової Каховки Володимир Коваленко.

«Я його особливо не знав. Коли він одного разу приїздив до Нової Каховки, я помітив в ньому вади психічного характеру, бо нормальна людина не може так себе поводити. Якщо вони робили ставку на таку людину… Окрім шантажу, хамства і нахабства, він більше нічого в Херсоні не ніс. Якщо Бог його прибрав, то врегулював питання, якщо патріоти – то, мабуть, набридло всім вже слухати ту маячню, але ж ніхто не виключає, що його господарі прийняли таке рішення», – зазначив мер.

Коваленко переконаний, що людей, які вирішили відкрито співпрацювати з російськими окупантами чекає незавидна доля.  

«Усіх цих колаборантів згодом будуть шукати в канавах, посадках, автокатастрофах – це ресурс, який відпрацювали і викинули. У Донецьку ж свого часу те саме було», – сказав міський голова.

Як повідомлялося, так званий заступник голови «адміністрації Херсонської області» Кирило Стремоусов загинув у ДТП. Автотроща сталася на трасі Херсон – Армянськ.

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Теги: окупанти путін колабораціонізм гауляйтер

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