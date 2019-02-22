Мер Южноукраїнська через суд повернув собі крісло



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Мера звинуватили у системних порушеннях законодавства України, зокрема, у тому, що він незаконно звільняв підлеглих, які потім відновлювалися на посаді через суд

Пароконного відправили у дострокову відставку депутати міської ради

На Миколаївщині у Южноукраїнську Миколаївський окружний адміністративний суд відновив на посаді міського голову Віктора Пароконного. Копію рішення суду на своїй сторінці у Facebook виклав депутат Южноукраїнської міської ради Ерік Григорян.

Разом з тим депутат додав, що «понад півроку без керівника для будь-якого підприємства може привести до цілої низки проблем, а для цілого міста з його комунальною інфраструктурою – катастрофа».

Як повідомлялося, 7 червня 2018 року депутати Южноукраїнської міської ради на Миколаївщині відправили у дострокову відставку мера міста Віктора Пароконного. За це рішення тоді віддали голоси 25 депутатів з 26, які взяли участь у голосуванні. Один - проти. Ще 9 депутатів, які взяли бюлетені, участі в голосуванні не брали.

Пароконного звинуватили у системних порушеннях законодавства України, зокрема, у тому, що той незаконно звільняв підлеглих, які потім відновлювалися на посаді через суд. Окрім того, йому закидали бездіяльність щодо розгляду колективного звернення від 07.03.2017 року про скликання позачергової сесії Южноукраїнської міської ради з питання звіту міського голови щодо об'єднання територіальних громад.

Активісти у Южноукраїнську зібрали 5 тисяч підписів місцевих мешканців за відставку міського голови.