У ніч проти 21 листопада Росія атакувала Україну трьома балістичними ракетами та 148 безпілотниками, з яких 87 були реактивними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на зведення Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00 українська ППО збила та подавила 117 безпілотників, зокрема 67 реактивних шахедів. Влучання зафіксували на 19 локаціях, падіння уламків збитих цілей – ще на дев'яти.

Як відпрацювала українська ППО вночі 21 листопада інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Російські війська розпочали атаку о 18:00 20 листопада. Вони застосували шахеди, безпілотники «Гербера» та дрони-імітатори «Пародія». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

Нагадаємо, увечері 20 листопада російські війська вдарили балістичними ракетами по центру Кривого Рогу, а коли на місці працювали медики й рятувальники, атакували повторно. Загинули 20-річна фельдшерка та семирічний хлопчик. Станом на 07:30 21 листопада кількість поранених зросла до 52, серед них шестеро дітей.

Того ж вечора російський дрон влучив у п’ятиповерхівку в Солоницівці на Харківщині. Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей. Пожежа охопила 250 кв. м. На Рівненщині російські війська вдарили по цивільному підприємству на Рівненщині. Одна людина дістала поранення, а близько 50 населених пунктів Сарненського району залишилися без світла.

Уночі 21 листопада російські війська вдарили по дитсадку в Запоріжжі. У сусідній п’ятиповерхівці загорілася квартира, внаслідок атаки постраждав 63-річний чоловік. Уранці після російської атаки на Київ у Подільському районі спалахнули два приватні будинки.