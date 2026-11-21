За минулу добу на фронті відбулося 203 бойові зіткнення. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

Новини війни

Минулої доби противник завдав трьох ракетних та 78 авіаційних ударів, зокрема скинув 242 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 6224 дрони-камікадзе та здійснили 1976 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один командно-спостережний пункт противника.

Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Лужки, Кореньок, Яструбщина, Суми, Юнаківка, Мала Корчаківка, Андріївка, Могриця та Храпівщина Сумської області. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вакалівщина, Гришине, Хотінь, Яструбщина та Писарівка.

На північно-слобожанському напрямку

Наші захисники відбили дві атаки загарбників у напрямках Безсалівки та Нової Січі.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили сім атак противника в районах Тихого, Нововасилівки, Синельникового та Рубіжного.

На куп'янському напрямку

Ворог здійснив одну атаку в районі Глушківки.

На лиманському напрямку

Зупинено шість ворожих спроб просунутися вперед у районах Колодязів та Лимана.

На слов'янському напрямку

Загарбники здійснили п'ять атак у районах Кривої Луки та Ямполя.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано дев'ять атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Новоселівки та Новопавлівки.

На покровському напрямку

Наші оборонці зупинили 26 атак. Ворог атакував у районах Софіївки, Новогришиного, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Вільного, Добропілля, Чернігівки та Сергіївки.

На олександрівському напрямку

Загарбники здійснили одну атаку в районі Січневого.

На гуляйпільському напрямку

Відбито шість атак загарбників у районах Нового Запоріжжя, Тернуватого та Різдвянки.

На оріхівському напрямку

Ворог здійснив одну атаку в районі Новоданилівки.

Нагадаємо, триває 1732-й день повномасштабної війни в Україні.