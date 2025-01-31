Мера Острога, який п'яним слухав російські пісні і побив жінку, звільнено з посади

Юрій Ягодка обіймав пост голови Острозької громади з 2020 року. Свою карʼєру посадовець розпочинав у комерційних банках України

За звільнення Ягодки проголосували 25 депутатів, один утримався, вісім обранців не брали участі в голосуванні

Депутати Острозької міської ради на Рівненщині проголосували за звільнення міського голови Острога Юрія Ягодки, якого звинувачували в прослуховуванні російських пісень та побитті жінки. Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання на сторінці міськради в соцмережах, цитувало місцеве видання «Район.Острог».

За словами ініціаторів звільнення, вже колишній мер не виконував свої обов’язки, передбачені законодавством, не контролював діяльність структурних підрозділів та комунальних підприємств.

За звільнення Ягодки проголосували 25 депутатів, один утримався, вісім обранців не брали участі в голосуванні.

Нагадаємо, міський голова Острога Юрій Ягодка вибачився за те, що 29 серпня 2024 року, в День пам'яті захисників, у стані алкогольного сп'яніння побив місцеву жительку. Через майже місяць після інциденту, 24 вересня, посадовець написав на своїй сторінці у фейсбуці, що визнає провину.

Речниця поліції Рівненщини Марія Юстицька в коментарі Zaxid.net розповіла: 58-річна місцева активістка Людмила Франковська повідомила правоохоронцям, що її побив міський голова Юрій Ягодка. Жінка стверджує, що ввечері проходила повз місцеву бібліотеку, де розташований Центр культури та дозвілля, й почула звідти російську музику. Франковська зайшла у приміщення і побачила там нетверезого Юрія Ягодку. Місцеве видання «Про Рівне» уточнює, що Юрій Ягодка із заступницями співав «Ой, цветет калина в поле у ручья».

Після того, як Франковська зробила меру зауваження, чиновник нібито відреагував агресивно і накинувся на жінку з кулаками. Потерпіла написала заяву за фактом завдання їй тілесних ушкоджень.

Так, Ягодка прокоментував ситуацію. Мовляв, за цей час усе обдумав і зробив висновки.

скріншот із фейсбук-сторінки Юрія Ягодки

Тим часом слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження). Посадовцю загрожує до 850 грн штрафу або виправні роботи.

До відома, Юрій Ягодка обіймає пост голови Острозької громади з 2020 року. Свою карʼєру посадовець розпочинав у комерційних банках України. Із 2005 по 2010 був обраний депутатом Острозької районної ради, із 2007 по 2010 працював головою Острозької районної державної адміністрації, а у 2015 році став сільським головою Розвазької сільської ради. Із 26 липня 2019 року Ягодка був заступником Острозького міського голови з питань діяльності виконавчих органів.