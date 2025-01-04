У Варшаві чоловік збив на парковці українку, а потім ще й побив її

Коли Анна звернулася до поліції, ті не прийняли протокол

У центрі Варшави чоловік зачепив українку на своїй автівці, а потім побив її. Поліція порадила постраждалій не повідомляти про цей випадок. Свою історію жінка розповіла газеті Wyborcza.pl.

Постраждала Анна родом з України, з 2018 року жила у Польщі: спочатку навчалася, а тепер працює продавчинею в магазині.

За її словами, 29 грудня 2024 року вона стояла біля автостоянки й розмовляла телефоном зі своїм хлопцем, коли в неї врізалася машина, яка хотіла припаркуватися. Анна каже, не помітила, що за нею стояв автомобіль.

Чоловік за кермом не скористався сигналом, а із силою вʼїхав автівкою в жінку. Потім він вийшов і вдарив її кулаком в обличчя.

«Раніше він образив мене, бо йому не сподобався мій акцент. Він сказав, що я українка і тоді мені треба їхати до Росії», – розповіла Анна.

Після удару вона розпилила на нього газовий балончик, щоб захиститися. Однак він напав на неї ще раз, вдаривши Анну ногою в ділянку попереку так, що із жінки злетіло взуття.

Потім на захист Анни став її хлопець і вони разом пішли до автобусної зупинки, але нападник продовжив іти за ними. Дівчина розвернулась і знову розпилила на нього газ.

Розповідь українки підтверджують свідки. Однак коли Анна звернулася до поліції 31 грудня, ті не прийняли протокол. «Сказали, що в мене будуть проблеми, бо я розпиляла газ. І він також може заявити на мене. Але я застосувала газ через страх і стрес, я думала лише про те, як захиститися. Психічно я почуваюся жахливо. Я боюся вийти на вулицю», – розповіла дівчина.

Водночас поліція стверджує, що ніхто з фігурантів інциденту не звертався із заявою. Там доповіли, що після повідомлень ЗМІ правоохоронці вже провели низку заходів, зокрема зафіксували запис інциденту.

Раніше у Чехії чоловіки побили двох громадянок України, заздалегідь уточнивши, звідки вони приїхали. Інцидент стався у містечку Пласі, що на півночі Пльзенського краю.

Також у польському селі Рокіцини на місцевій фермі вбили 48-річного українця, який працював там нелегально. Труп загиблого намагались спалити.

Нагадаємо, у Німеччині 57-річному росіянину, якого підозрюють у вбивстві двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний постав перед слідчою суддею на вимогу прокуратури Мюнхена, яка веде цю справу. Вона видала ордер на арешт чоловіка за вбивство. Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.

Раніше стало відомо, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці.