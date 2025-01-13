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Швеція направляє військові кораблі до Балтійського моря: в чому причина?

Ірина Бура
glavcom.ua
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Швеція направляє військові кораблі до Балтійського моря: в чому причина?
За останній рік кабелі в Балтійському морі та Фінській затоці було пошкоджено тричі
фото ілюстративне з відкритих джерел

Стокгольм схвалив таке рішення на тлі серії інцидентів у Балтійському морі

Швеція відправить три військові кораблі та літак-розвідник для участі в новій місії НАТО по спостереженню за Балтійським морем. Про це повідомляє Associated Press.

Шведські військові також нададуть розвідувальний літак ASC 890. Берегова охорона країни виділить чотири кораблі для спостереження за Балтикою, ще сім суден будуть у режимі очікування.

Стокгольм схвалив таке рішення на тлі серії інцидентів у Балтійському морі, які посилили стурбованість щодо можливої діяльності Росії у регіоні.

З 2023 року у Балтійському морі було пошкоджено десять кабелів, що вплинуло на Естонію, Фінляндію, Швецію, Німеччину та Литву. Щонайменше два інциденти були пов'язані з суднами, які пізніше звинуватили у тому, що вони тягли свої якорі по дну і пошкодили кабелі.

Підводні кабелі та трубопроводи, що перетинають море, пов'язують країни Північної Європи, Балтії та Центральної Європи, сприяють торгівлі, енергетичній безпеці та, у деяких випадках, знижують залежність від російських енергоресурсів.

Нагадаємо, НАТО наприкінці розпочне охорону критично важливих об'єктів у Балтійському морі силами до десяти кораблів.

Варто нагадати, що НАТО вирішило посилити свою присутність у Балтійському морі 30 грудня. Після того, як з'явилися підозри, що танкер Eagle S пошкодив у Фінській затоці електричний кабель Estlink між Фінляндією та Естонією та чотири комунікаційні кабелі.

За останній рік кабелі в Балтійському морі та Фінській затоці було пошкоджено тричі.

25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин. Згідно із уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.

До слова, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро. 

Країни, які беруть участь у оборонному співробітництві JEF, оголосили вчора, 6 січня, що вони збільшать моніторинг судноплавства поблизу критично важливої ​​інфраструктури за допомогою штучного інтелекту.

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Теги: НАТО Фінляндія літак військові корабель ремонт розслідування охорона Балтійське море

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