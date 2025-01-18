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Помер Герой України Анатолій Француз

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Помер Герой України Анатолій Француз
У березні 2025 року Анатолію Французу мало би виповнитись 71 рік
фото з відкритих джерел

Анатолій Француз отримав звання Героя України за свій вчинок під час звільнення заручниці

У Києві помер Герой України, колишній голова Волинської обласної державної адміністрації Анатолій Йосипович Француз. Про це повідомив журналіст Степан Родич.

Анатолій Француз народився 23 березня 1954 року в місті Монастириська Тернопільської області. За свою кар’єру він пройшов довгий шлях у системі внутрішніх справ.

З 1994 по 2000 роки Анатолій Француз очолював Управління МВС в Івано-Франківській області.

  • 1974–1983 – почав кар’єру міліціонером у Монастириському райвідділі внутрішніх справ, пізніше працював інспектором і начальником відділення карного розшуку.
  • 1983–1984 – викладав в Івано-Франківській спеціальній середній школі міліції.
  • 1984–1988 – працював на керівних посадах у відділі карного розшуку УВС Тернопільської області.
  • 1988–1991 – заступник начальника управління карного розшуку МВС УРСР.
  • Вересень 1991 – травень 1992 – начальник організаційно-методичного відділу управління карного розшуку.
  • Травень 1992 – листопад 1994 – начальник управління з організації оперативно-розшукової діяльності Головного управління карного розшуку МВС України.
  • Листопад 1994 – травень 2000 – начальник УМВС в Івано-Франківській області.
  • Травень 2000 – червень 2002 – начальник УМВС у Рівненській області.
  • 12 червня 2002 – 3 лютого 2005 – голова Волинської обласної державної адміністрації.

У 2002 році генерал-майор міліції, тодішній начальник Управління МВС Рівненської області Анатолій Француз, отримав звання Героя України за свій вчинок під час звільнення заручниці.

Він обміняв себе на заручницю, яку двоє грабіжників захопили у банку у Німеччині. Вони спробували втекти через Польщу та Україну до РФ. На заправці під Рівним, генералу вдалось вмовити злочинців обміняти її на нього. Генерал вмовив їх здатися.

Анатолію Французу було присвоєно звання Герой України зі врученням ордена «Золота Зірка» за особисті мужність і героїзм, виявлені при затриманні міжнародної терористичної групи і звільненні заручниці начальнику 

Він є автором та співавтором книг про органи МВС України.

З 12 червня 2002 по 3 лютого 2005 року Анатолій Француз обіймав посаду голови Волинської обласної державної адміністрації.

У березні 2025 року йому мало би виповнитись 71 рік.

Обставини та причина смерті наразі не розголошуються. 

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Теги: МВС смерть Герой України звання героя журналіст звільнення

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