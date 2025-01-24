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Був безвісти зниклим майже три роки. На фронті загинув ексдепутат Олег Кузенко

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Був безвісти зниклим майже три роки. На фронті загинув ексдепутат Олег Кузенко
Вважався зниклим безвісти з березня 2022 року, проте на початку 2025 року вдалося підтвердити його загибель
фото: Львівська обласна рада

«Активний громадський та політичний діяч, ветеран АТО, учасник обох революцій, а також акцій та протестів»

Стало відомо про загибель  депутата Львівської облради VI скликання від ВО «Свобода», бійця Легіону Свободи Олега Кузенка. Про це повідомив голова партії ВО «Свобода», колишній народний депутат, а нині військовий Олег Тягнибок.

Кузенко народився 30 січня 1967 року у місті Новий Розділ на Львівщині. Був приватним підприємцем, депутатом Львівської обласної ради VI скликання (2010-2014 рр) від фракції Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

«Активний громадський та політичний діяч, ветеран АТО, учасник обох революцій, а також акцій та протестів. У Львівській облраді обіймав посаду секретаря комісії з питань інвестиційної та регуляторної політики, ПЕК, енергоефективності і розвитку підприємництва», – написав Тягнибок.

За його словами, Кузенко служив старшим механіком-водієм у 24 ОМБр.

Був безвісти зниклим майже три роки. На фронті загинув ексдепутат Олег Кузенко фото 1
фото: Олег Тягнибок

Вважався зниклим безвісти з березня 2022 року, проте на початку 2025 року вдалося підтвердити його загибель. Росіяни повернули його останки під час обміну тілами загиблих. 

Львівська обласна рада також висловила співчуття з приводу загибелі депутата ради шостого скликання, воїна Олега Кузенка.

Нагадаємо, на фронті загинув командир штурмової групи, професійний військовий, один із засновників київського Пласту Костянтин Жук із позивним Нельсон. Про це повідомив спецпідрозділ ГУР «Братство».

Костянтин Жук долучився до «Братства» після початку повномасштабного вторгнення Росії. Керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний. Нельсон загинув у Вовчанську Харківської області як командир штурмової групи, прикриваючи відхід побратимів.

Стало відомо, що Костянтин Жук загинув ще в травні 2024 року. Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов наголосив, що «були певні причини, так довго зберігати таємницю».

Також 10 січня, у Києві відбулося прощання із українським захисником Андрієм Кузьменком. Він був офіцером Збройних сил України, морським піхотинцем і чоловіком української журналістки Анастасії Федченко. 

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Теги: депутат Свобода ветеран партії Олег Тягнибок росіяни

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