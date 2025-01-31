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На Полтавщині правоохоронці затримали депутата, який планував вбивство підприємця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На Полтавщині правоохоронці затримали депутата, який планував вбивство підприємця
СБУ затримала обох зловмисників «на гарячому»
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За даними слідства, депутат облради хотів приватизувати компанію, інсценувавши самогубство її власника

Служба безпеки викрила депутата Полтавської обласної ради на організації замовного убивства. Політик хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, аби вчинити злочин депутат залучив свого водія, пообіцявши $20 тис.

«Встановлено, що убивство планувалося на території місцевої покинутої насосної станції. Депутат запросив туди підприємця нібито для обговорення робочих питань. Під час зустрічі кілер мав накинути петлю з мотузки на шию потерпілого і задушити його, а потім інсценувати повішання своєї жертви», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначають, депутат планував підробити документи на корпоративні права агрокомпанії бізнесмена, щоб зазначити себе довіреною особою.

Контррозвідка СБУ затримала обох зловмисників «на гарячому», коли вони везли бізнесмена, аби вбити.

Депутат та його водій отримали підозру відповідно до вчинених злочинів за ч. 2 ст. 15, чч. 2, 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (організація та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство).

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України та Національної поліції запобігли убивству першого заступника міністра охорони здоров’я Сергія Дуброва. Фігурантів затримали «на гарячому», коли вони намагалися передати гроші при купівлі вогнепальної зброї для вчинення злочину.

Як повідомлялося, поліція Києва затримала чоловіка за замах на вбивство працівника ДБР.

До слова, Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід співробітнику Управління державної охорони Артему Косову, який обвинувачується у вбивстві підлітка на станції фунікулера.

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Теги: СБУ депутат Полтавщина вбивство

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