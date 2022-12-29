Мешканців Одеси налаштовують проти всього українського: нові вигадки пропагандистів

Рупори Кремля грають на темі відключень світла і намагаються підбурити одеситів до бунтів

Аби вплинути на суспільну думку одеситів та мешканців області, російські пропагандисти публікують у мережі численні фейки та маніпуляції. Часто вони вдають, що є мешканцями Одещини, щоб посилити довіру містян. Найбільша кількість пропаганди з’являється на просторах Телеграму в анонімних каналах. Про це пишуть у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Нещодавньою «страшилкою» намагалися залякати одеситів, але вона містила відверто кремлівські наративи. Як заявлялося, в Одесі існує бізнес зі збору біоматеріалу у загиблих захисників. Його нібито надсилають у Львів, а тіла спалюються. Ці пости телеграм-канали міксують і з іншими фейками. Наприклад, про «облави» та «переховування» від загальної мобілізації в місті.

Також пропагандисти грають на темі відключень світла і намагаються підбурити одеситів до бунтів. «Нам брешуть, це зрада», - пишуть автори каналів. Вони звинувачують владу у бездіяльності, а ДТЕК у некомпетентності. Часто випади націлені на мера Одеси Труханова, очільника ОВА Марченка і речника структури і, звісно, на президента України і його дружину. Провину за обстріли українських міст вони також покладають на дії нашої країни.

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Часто публікуються новини про протести та перекриття доріг через відсутність світла. Тих, хто не реагує на маніпуляції, пропагандисти називають «терпілами».

Є й спроби висміяти патріотизм мешканців Одеси. Вони розпалюють негативні емоції в бік львів’ян і киян. Циркулює фейк, що світло одеситів забирають на користь більш «патріотичних» міст та регіонів. Також до цього додають наративи про те, що відбуваються сильні утиски російської мови.

Крім того, поширюються неверифіковані історії, які передаються «з вуст у вуста». Таким чином, у мережі з’явилася інформація про те, що в одному з сіл Одещини добровольчі формування територіальних громад пересварилися між собою на блокпосту. Потім вони нібито увірвалися на підстанцію і внаслідок цього в селі зникло світло. Так пропаганда намагається викликати в одеситів негативні емоції щодо Збройних сил України.

До речі, як виявилося пізніше, у тому селі немає жодних добровольчих формувань, як і немає блокпостів. Тож у цій історії немає ніякої правди.

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Щодо світла, то, як і в багатьох інших регіонах, поширюють повідомлення в стилі: «ось в нас вже 3 тижні немає світла, а такий-то будинок – навпаки, зі світлом. Точно там договорняки якісь…».

«Що може запропонувати Одесі – яка відразу будувалася як вільне, відкрите до світу інтернаціональне місто, з прагненням до індивідуальної та комерційної свободи – сучасна тоталітарна Росія? Кремль може запропонувати тільки світову ізоляцію; невизнаний статус під окупацією країни-терориста, яка стала ізгоєм; пригожинських зеків, кадировців, мародерів-військових, їх культ агресії та вбивств», - розповів керівник Центру стратегічних комунікацій.

За його словами, одесити обрали раціональний шлях міжнародної співпраці і бізнесу, західних інвестицій та технологій, свободи та мультикультурності. Усе це можливо лише у вільній державі.