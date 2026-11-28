Українські військові використовують ізраїльську систему супутникового зв'язку HiSky як альтернативу американському Starlink. На відміну від системи компанії SpaceX, нова технологія може працювати й на території Росії. Її, зокрема, застосовували під час ударів по Кримському мосту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, деякі засоби ураження, які українські військові використали для атаки на Керченський міст, покладалися саме на супутниковий зв'язок HiSky.

Крім того, окремі українські підрозділи безпілотників застосовують цю систему для пошуку російських пускових установок балістичних ракет. Можливість підтримувати зв'язок на території РФ дозволяє використовувати її під час далекобійних операцій.

Водночас HiSky має свої недоліки. За словами одного зі співрозмовників WSJ, система потребує складнішої технічної підготовки, ніж Starlink. Зокрема, під час виконання завдань може знадобитися присутність спеціалістів. Тому журналісти припускають, що HiSky використовуватимуть переважно для особливо важливих військових операцій, а не для щоденної роботи безпілотників.

Раніше Kyiv Post також повідомляло, що українські підрозділи, які здійснюють далекобійні удари, почали переходити від Starlink до ізраїльсько-італійської технології HiSky. Однією з причин є обмеження роботи американського супутникового зв'язку, які впливають на можливості українських військових.

Перші повідомлення про встановлення HiSky на українські безпілотники з'явилися в російських ЗМІ наприкінці жовтня. Тоді радник президента України з технологічних питань Сергій Бескрестнов, відомий як Флеш, не підтвердив і не спростував цю інформацію. Водночас він зауважив, що подібні технології давно не є чимось унікальним.

Нагадаємо, у листопаді українські військові завдали серії ударів по Керченському мосту. Внаслідок однієї з атак обвалився автомобільний проліт і була пошкоджена арка переправи. Під час наступних ударів українські ракети уразили залізничну частину мосту.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що для атак застосовували українську зброю, зокрема ракети «Нептун» і «Фламінго», а також інші вітчизняні розробки. Під час операції військові не використовували Starlink або його військову версію Starshield. Натомість вони покладалися на власні засоби зв'язку, а безпілотники передавали відеосигнали для наведення ракет на визначені цілі.

Після ударів по Керченському мосту російський диктатор Володимир Путін пригрозив Україні «дуже болючою» відповіддю та заявив, що Росія не домовлятиметься про припинення вогню.