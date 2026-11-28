Зеленський вшанував пам'ять жертв голодоморів в Україні
Під час пам'ятних заходів предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній провів спільну молитву
Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський долучився до заходів із нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів. Україна вшановує мільйони людей, які загинули внаслідок штучних голодів, повідомляє «Главком».
У межах загальнонаціональних заходів відбулася спільна молитва за загиблими, яку очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
День пам'яті жертв голодоморів в Україні відзначають щороку в четверту суботу листопада. Цього дня українці згадують жертв масових голодів 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років.
О 16:00 українці вшанують пам'ять жертв голодоморів загальнонаціональною хвилиною мовчання та долучаться до акції «Запали свічку» на знак пам’яті про загиблих.
Нагадаємо, 27 листопада у Києві було відкрито пам'ятник британському журналісту Ґарету Джонсу, який одним із перших розповів світові правду про Голодомор в Україні. У березні 1933 року він таємно відвідав охоплену штучним голодом Україну, а згодом опублікував у західній пресі репортажі про масштаби трагедії. Ініціатива встановлення пам'ятника виникла після звернення представників парламенту Уельсу до Київської міської ради
Коментарі — 0