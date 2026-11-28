Сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський долучився до заходів із нагоди Дня пам'яті жертв голодоморів. Україна вшановує мільйони людей, які загинули внаслідок штучних голодів, повідомляє «Главком».

У межах загальнонаціональних заходів відбулася спільна молитва за загиблими, яку очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

День пам'яті жертв голодоморів в Україні відзначають щороку в четверту суботу листопада. Цього дня українці згадують жертв масових голодів 1921–1923, 1932–1933 та 1946–1947 років.

О 16:00 українці вшанують пам'ять жертв голодоморів загальнонаціональною хвилиною мовчання та долучаться до акції «Запали свічку» на знак пам’яті про загиблих.

Нагадаємо, 27 листопада у Києві було відкрито пам'ятник британському журналісту Ґарету Джонсу, який одним із перших розповів світові правду про Голодомор в Україні. У березні 1933 року він таємно відвідав охоплену штучним голодом Україну, а згодом опублікував у західній пресі репортажі про масштаби трагедії. Ініціатива встановлення пам'ятника виникла після звернення представників парламенту Уельсу до Київської міської ради