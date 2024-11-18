20 років Помаранчевій революції. Соратник Ющенка пояснив шкоду, яку завдала українські політиці партія «Наша Україна»

«У «Нашій Україні» зібрали людей, які не поміщалися за одним ідеологічним столом»

Партія «Наша Україна», заснована у 2005 році учасниками однойменного блоку, не розвинула політичну систему країни, а лише вдарила по ній. Таку думку висловив народний депутат багатьох скликань Роман Безсмертний в інтерв'ю «Главкому», присвяченому 20-річчю Помаранчевої революції.

Політик вважає помилкою згоду на очолювання штабу «Нашої України», бо така партія, на його думку була не потрібна в принципі.

«Почнемо з того, що на той момент існували класичні партії з класичною ідеологією. Такі, як Українська республіканська партія, Народно-демократична партія, Ліберальна партія, Народний рух України… Вони охоплювали весь ідеологічний спектр. А «Наша Україна», по суті, знищила ці партії – допомогла їм «загубитися». План створити одну велику партію не розвинув політичну систему, а лише вдарив по ній», – наголосив Безсмертний.

Екснардеп розповів, що наполягав на тому, щоб чинні на той момент партії, які довели свою життєздатність, розвивалися й надалі.

«До мене не дослухалися, і рішення було прийняте інше. Та я розумів, що «Наша Україна» – це тимчасова річ, яка не зможе довго існувати. Передусім тому, що там був зібраний конгломерат людей, які важко уміщалися за одним ідеологічним столом. Тож зрозуміло, які могли бути перспективи», – підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, 16 липня 2001 року третій президент України Віктор Ющенко під час свого традиційного сходження на гору Говерла оголосив про намір створити опозиційний до Леоніда Кучми блок партій. Так був створений блок Віктора Ющенка «Наша Україна». На його базі 5 березня 2005 року створили партію «Наша Україна».

До слова, народний депутат ряду скликань Роман Безсмертний назвав «величезною загадкою» те, що Леонід Кучма призначив Віктора Медведчука керівником адміністрації президента у 2002 році.

Крім того, на думку Безсмертного, народний депутат України Іван Плющ відіграв важливу роль у становленні незалежності України та формуванні її державності.