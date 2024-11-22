Трамп обрав Пем Бонді на посаду генерального прокурора США

Трамп зазначає, що Пем змінить напрямок роботи Міністерства юстиції, повернувши його до його справжньої мети

Пем Бонді обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди з 2011 до 2019 року, ставши першою жінкою в історії штату на цій посаді

Майбутній президент США Дональд Трамп висуває колишню генеральну прокурорку Флориди Пем Бонді на посаду генерального прокурора США. Це сталося після того, як Метт Гейц відмовився від посади. Про це повідомляє Bloomberg.

«Занадто довго Міністерство юстиції було політизоване і використовувалося як зброя проти мене та інших республіканців. Цьому буде покладено край», – заявив Трамп у своєму пості на платформі Truth Social.

Трамп зазначає, що «Пем змінить напрямок роботи Міністерства юстиції, повернувши його до його справжньої мети – боротьби зі злочинністю та гарантування безпеки Америки».

«Я знаю Пем багато років – вона розумна, сильна і є палкою прихильницею політики «Америка перш за все». Вона чудово впорається на посаді генерального прокурора!», – зазначив він.

Зазначимо, Пем Бонді має юридичну освіту, отриману в Стетсонському юридичному коледжі. Розпочала кар’єру як помічник прокурора в окрузі Гіллсборо. Обіймала посаду генеральної прокурорки Флориди з 2011 до 2019 року, ставши першою жінкою в історії штату на цій посаді.

Нагадаємо, конгресмен від Флориди Метт Гетц відкликав свою кандидатуру на посаду генерального прокурора.

До слова, новообраний президент США Дональд Трамп закликає сенаторів від Республіканської партії спробувати заблокувати плани демократів щодо затвердження більшої кількості суддів у федеральних судах до його інавгурації.

Як повідомлялося, Трамп встановив унікальний для американської історії рекорд, призначивши на посади 12 міністрів за 12 днів, пише Axios. За інформацією журналістів, своїми діями республіканець ламає норми щодо перевірки кандидатів. Новий результат щодо формування уряду вп'ятеро перевищує показник чинного голови Білого дому Джо Байдена. Крім того, Трамп провів набір міністрів у чотири рази швидше, ніж у період його першого президентського терміну, зазначили автори матеріалу.

А зять Дональда Трампа, який переміг на виборах президента США, Джаред Кушнер відіграватиме ключову роль у політиці Вашингтона на Близькому Сході.