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Партизани розвідали стратегічні об'єкти у Підмосков'ї, РФ просунулася на Курщині: головне за ніч

Ірина Бура
glavcom.ua
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Партизани розвідали стратегічні об'єкти у Підмосков'ї, РФ просунулася на Курщині: головне за ніч
фото з відкритих джерел

Головні новини проти ночі 13 листопада

Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового, партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Підмосков'ї, у Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95, росіяни завдали ударів по Запорізькій області, Трамп визначився з кандидатурою нового міністра оборони США. «Главком» зібрав головні новини ночі проти 11 листопада, щоб ви були в курсі подій. 

Війська РФ просунулися на Курщині, біля Торецька і Курахового – карти ISW

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька та Курахового Донецької області. Також війська РФ просунулися також у Курській області. Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті.

Операція ЗСУ в Росії: російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Коренево у Курській області під час багатохвильової механізованої атаки розміром у батальйон. Бої тривали в районі Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки, Леонідово, Орловки і Малої Локні.

Партизани розвідали військові стратегічні об'єкти у Підмосков'ї

Українські партизани провели розвідку кількох військових частин Повітряно-Космічних сил РФ у Московській області. Дані уже передані Збройним силам України для нанесення ударів. Про це повідомив партизанський рух АТЕШ.

Як зазначається, агенти провели розвідку військових об'єктів у Краснознаменську, що захищають повітряний простір Московської області.

Під час розвідки було зафіксовано місця розміщення штабу, складських приміщень та підрозділів радіоелектронної боротьби (РЕБ), що здійснюють перехоплення та придушення радіосигналів у рамках антидронової роботи.

У Росії злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95 

На півночі Росії було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Ці літаки є носіями крилатих ракет, що створює потенційну загрозу ракетного удару по території України.  «Зафіксовано зліт до 6 бортів Ту-95мс, з Оленєгорська. Орієнтовно в районі пускових рубежів очікуються о 5:00», – йшлося в дописі.

Крім того, військові закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, та додали, що про зміну обстановки щодо ворожих Ту буде заявлено додатково пізніше.

Росіяни завдали ударів по Запорізькій області, пошкоджена багатоповерхівка

Російські війська поцілили по двох районах Запорізької області. Пошкоджено багатоповерховий будинок. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Після 20:00 ворог наніс 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів. Попередньо постраждалих немає», – зазначив він.

В одному із населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку. Федоров додав: загальні масштаби пошкоджень від ударів наразі зʼясовуються.

У двох областях України вводять графіки обмежень потужності

Графіки обмежень потужності будуть вводитися для підприємств Івано-Франківської та Волинської областей. 

Як повідомляє Прикарпаттяобленерго, з 13 листопада на Прикарпатті енергетики вводять графіки обмежень потужності для підприємств. Графіки будуть введені з 07:00 до 20:00 13 листопада.

Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі через пошкодження критичної інфраструктури, а також через зниження температури. Інформувати підприємства про необхідність заощадження будуть в індивідуальному порядку. За недотримання встановлених режимів відповідальність покладається на керівників підприємств.

Згодом стало відомо, що аналогічні графіки обмежень потужності запроваджують і на Волині. «Волиньобленерго» наголошує, що обмеження стосуються лише юридичних споживачів.

Трамп офіційно оголосив Майка Волтца радником з нацбезпеки

Переможець виборів президента США Дональд Трамп офіційно призначив представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки. Як зазначив Трамп, Майк – перший зелений берет, обраний до Конгресу, раніше працював у Білому домі та Пентагоні.

Зазначимо, радник нацбепеки – це одна з ключових посад, яку призначає президент, вона не вимагає затвердження сенатом. Чиновник на цій посаді координує роботу всіх агентств, які відповідають за питання нацбезпеки, інформує про те, що відбувається, президента і реалізує його політику.

Трамп визначився з кандидатурою нового міністра оборони США

Переможець на президентських виборах в США Дональд Трамп висуне на посаду нового міністра оборони телеведучого Піта Хегсета. Про це повідомило CBS News.

«Для мене честь оголосити, що я висунув Піта Хегсета на посаду міністра оборони», – заявив Трамп.

Він також додав, зщо Хегсет провів «усе своє життя, будучи воїном за війська та за країну». Дональд Тамп заявив, що «з Пітом на чолі американська армія знову стане великою й Штати ніколи не відступлять».

Зазначимо, 44-річний Хегсет є ветераном армії США. Він служив в Іраку та Афганістані. Має ступінь бакалавра в Прінстоні та ступінь магістра в Гарварді. Зараз він є співведучим «Fox & Friends Weekends». Також він є автором книги «Війна з воїнами: за зрадою людей, які зберігають нас вільними».

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Теги: війна росіяни штурм наступ Іван Федоров радник будинок військові чиновник документи партії Дональд Трамп партизани

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