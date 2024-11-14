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Росія готується до відключення від світового Інтернету

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росія готується до відключення від світового Інтернету
Росіян можуть відключити від світової мережі Інтернет
фото з відкритих джерел

Роскомнадзор попередив про майбутні навчання, під час яких відпрацьовуватиметься варіант відключення від всесвітньої мережі Інтернет

У Росії проведуть навчання, під час яких будуть відпрацьовувати сценарій відключення деяких регіонів РФ від світового Інтернету. Про це стало відомо з опублікованого в соцмережах попередження російського Центробанку, надісланого підконтрольним організаціям.

У листі банкам та керуючим компаніям Центробанк РФ попереджає, що під час навчань «відпрацьовуватиметься сценарій щодо відключення доступу до зарубіжного сегменту мережі «Інтернет» на території окремих регіонів». Він рекомендує кредитним організаціям, яким потрібно зберегти зв’язок зі світовою мережею, повідомити про «технологічні процеси» Роскомнадзор.

У коментарі російському державному агентству «РИА Новости» представник Роскомнадзору підтвердив проведення подібних навчань, зазначивши, що вони заплановані на грудень.

За його словами, відомство хоче перевірити, наскільки російська інфраструктура готова забезпечувати доступність усіх сервісів у випадку зовнішнього впливу.

Експерти вважають, що технічно можливо вимкнути міжнародний інтернет у певних регіонах РФ, оскільки влада контролює інтернет-провайдерів і може обмежити доступ аналогічно до блокування заборонених в Росії сайтів та VPN-сервісів.

Крім блокування, технічна можливість відключення міжнародного інтернету також передбачає налаштування маршрутизації інтернет-трафіку через внутрішні російські вузли.

Нагадаємо, раніше у центральній частині РФ фіксувались збої у низки мобільних операторів і провайдерів: не відриваються багато сайтів і додатків у зоні .ru.

Також стало відомо, що Google, Meta та TikTok закрили акаунти в соціальних мережах, які належали промисловій компанії з Татарстану (Росія). Це підприємство займалося залученням молодих іноземок для роботи в сфері виробництва безпілотників для російської армії.

До слова, українські хакери «привітали» Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК).

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Теги: росія Google інтернет навчання інфраструктура влада блокування відключення

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