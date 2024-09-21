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Командира 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар, звільнено з посади

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Командира 72-ї бригади, яка обороняє Вугледар, звільнено з посади
Івана Вінніка мають перевести на вищу посаду
фото з відкритих джерел

Військового описують як «досвідченого та людяного» командира, що «береже і поважає особовий склад»

Командира 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, що тримає оборону на Донеччині поблизу Вугледара, Івана Вінніка звільнили з посади. Його призначать на вищу посаду. Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ».

Там звільнення Вінніка пояснили його просуванням по службі та потребою передавати бойовий досвід. Військового описують як «досвідченого та людяного» командира, що «береже і поважає особовий склад».

«Під його керівництвом бригада пройшла непростий шлях, проте гідно тримала визначені їй напрямки оборони. Спочатку був Бахмут, потім Вугледар, де в січні-лютому 2023 року бригада змогла відбити один із найбільших наступів за час російсько-української війни», – розповіли в ОК і побажали Вінніку успіхів у подальшій службі.

Народна депутатка Мар’яна Безугла розкритикувала рішення про звільнення командира 72 ОМБр, заявивши, що його ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, щоб нібито «знизити боєздатність підрозділу, усунувши командира бригади». За її словами, раніше так уже ставалося з іншими командирами й це мало «негативні наслідки».

Раніше стало відомо, що російські окупанти посилюють спроби захопити Курахове й Вугледар Донецької області, щоб не допустити передислокації українських військ для посилення оборони Покровська. 

 

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Теги: Мар’яна Безугла звільнення Бахмут Вугледар Олександр Сирський

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