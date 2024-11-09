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Начальника харківської поліції Володимира Тимошка звільнено з посади

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Начальника харківської поліції Володимира Тимошка звільнено з посади
Тимошка переведено на іншу посаду
фото з відкритих джерел

«Мені не соромно за жодну хвилину роботи, за жоден день війни і жодне прийняте рішення», – сказав Тимошко

 

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко 8 листопада був звільнений зі своєї посади. Надалі він обійматиме іншу посаду у Нацполіції. Про це йдеться у повідомленні Тимошка на сторінці у Facebook.

«989 день вторгнення був 989 і крайнім днем мого перебування в посаді начальника ГУНП в Харківській області. Від сьогодні я обіймаю іншу посаду в системі Національної поліції України», – написав Тимошко. Він не уточнив, яку посаду обійматиме надалі.

«24.02.2022 я їхав в своє рідне місто з єдиним наказам Президента України і керівництва МВС, НПУ – «Утримати Харків» і цей наказ, разом зі всіма силами оборони і поліцейськими гарнізону, я виконав. Рахунок на табло.

Мені не соромно за жодну хвилину роботи, за жоден день війни і жодне прийняте рішення. Мав честь очолювати найкращий в світі колектив поліції. І цим пишаюсь. Рівень поваги мешканців Слобожанщини до поліції цьому підтвердження. Впевнений, що так буде і надалі», – написав генерал.

Він наголосив, що залишає за собою повністю дієздатний, бойовий підрозділ, який точно виконає свої функції.

«Забираю з собою зароблену (я вважаю) частинку залізобетону, а також частинку поваги до поліції, повагу друзів, побратимів, з якими пліч-о-пліч пройшов цей надскладний час і пам’ять про тих, кого з нами вже нема. Дякую кожному і кожній поліцейському очолюваного мною колективу. Ви – кращі. Дякую всім побратимам і посестрам, які були поруч. Дякую керівництву Держави, МВС, НПУ за те що довірили виконання Наказу захищати Харків саме мені, що підтримували і допомагали. Далі план такий: робота, Перемога у війні. Все буде Україна. Честь маю», – ідеться у дописі.

Керівництво Нацполіції та профільного міністерства наразі ніяк не коментує це кадрове рішення. Як стало відомо «Харків Times» із низки власних джерел, рішення про звільнення Тимошка з посади було прийнято не пізніше четверга, 7 листопада. Воно не було ініційовано самим генералом, а також його керівниками, і жодним чином не пов’язано з будь-якими претензіями до виконання ним службових обов’язків на своїй посаді. 

Раніше міністр Клименко розповів, як воює його син. 

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко раніше заявляв, що правоохоронці будуть готові стати до зброї та мобілізуватись, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті.

Раніше стало відомо, що до Сил оборони планують мобілізувати ще 160 тис. людей. Усього до війська призвали 1 млн 50 тис. громадян. Зокрема, мобілізація ще 160 тис. людей дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%.

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Теги: перемога звільнення місто робота Україна наказ Харків

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