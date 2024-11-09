Начальника харківської поліції Володимира Тимошка звільнено з посади

«Мені не соромно за жодну хвилину роботи, за жоден день війни і жодне прийняте рішення», – сказав Тимошко

Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимир Тимошко 8 листопада був звільнений зі своєї посади. Надалі він обійматиме іншу посаду у Нацполіції. Про це йдеться у повідомленні Тимошка на сторінці у Facebook.

«989 день вторгнення був 989 і крайнім днем мого перебування в посаді начальника ГУНП в Харківській області. Від сьогодні я обіймаю іншу посаду в системі Національної поліції України», – написав Тимошко. Він не уточнив, яку посаду обійматиме надалі.

«24.02.2022 я їхав в своє рідне місто з єдиним наказам Президента України і керівництва МВС, НПУ – «Утримати Харків» і цей наказ, разом зі всіма силами оборони і поліцейськими гарнізону, я виконав. Рахунок на табло.

Мені не соромно за жодну хвилину роботи, за жоден день війни і жодне прийняте рішення. Мав честь очолювати найкращий в світі колектив поліції. І цим пишаюсь. Рівень поваги мешканців Слобожанщини до поліції цьому підтвердження. Впевнений, що так буде і надалі», – написав генерал.

Він наголосив, що залишає за собою повністю дієздатний, бойовий підрозділ, який точно виконає свої функції.

«Забираю з собою зароблену (я вважаю) частинку залізобетону, а також частинку поваги до поліції, повагу друзів, побратимів, з якими пліч-о-пліч пройшов цей надскладний час і пам’ять про тих, кого з нами вже нема. Дякую кожному і кожній поліцейському очолюваного мною колективу. Ви – кращі. Дякую всім побратимам і посестрам, які були поруч. Дякую керівництву Держави, МВС, НПУ за те що довірили виконання Наказу захищати Харків саме мені, що підтримували і допомагали. Далі план такий: робота, Перемога у війні. Все буде Україна. Честь маю», – ідеться у дописі.

Керівництво Нацполіції та профільного міністерства наразі ніяк не коментує це кадрове рішення. Як стало відомо «Харків Times» із низки власних джерел, рішення про звільнення Тимошка з посади було прийнято не пізніше четверга, 7 листопада. Воно не було ініційовано самим генералом, а також його керівниками, і жодним чином не пов’язано з будь-якими претензіями до виконання ним службових обов’язків на своїй посаді.

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