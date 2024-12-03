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Трагедія на вокзалі у Сербії. Протестувальники штурмували мерію міста

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Трагедія на вокзалі у Сербії. Протестувальники штурмували мерію міста
фото: N1

Голосування щодо відставки мера попри все відбулося – Джурич залишився міським головою

У сербському місті Новий Сад група активістів, громадян та місцевих депутатів від опозиції намагалася силою увійти до будівлі міськради, коли там розглядалося питання відставки мера. Про це повідомляє N1 info.

Опозиційні партії в Скупщині (парламенті) міста Новий Сад подали запит на скликання позачергової сесії трохи більше двох тижнів тому, пояснюючи це тим, що і мер Мілан Джурич, і його попередник, нинішній прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич, мали достатньо часу, щоб «відчути моральну відповідальність і подати у відставку» у зв'язку із загибеллю 15 осіб внаслідок обвалу будівлі крівлі вокзалу на початку листопада.

Засідання Скупщини Нового Саду, на якому обговорювалася відставка Джурича, супроводжувалося інцидентами. Опозиція закликала громадян прийти до будівлі мерії об 11:52 і висловити своє невдоволення 15-хвилинним шумом у зв'язку з трагедією на вокзалі.

Група активістів, громадян і депутатів при цьому намагалася штурмувати будівлю. Сталася штовханина з поліцією.

Голосування щодо відставки мера зрештою відбулося – Джурич залишається міським головою.

Депутати керівної Сербської прогресивної партії (партія президента Сербії Александара Вучича) стверджують, що те, що робить опозиція, є звичайним піаром, та звинувачують опозицію у зловживанні трагедією.

Нагадаємо, у Сербії в місті Нові Сад стався обвал частини зовнішнього даху на залізничному вокзалі. Щонайменше вісім людей загинуло, повідомив телеканал Nova у п’ятницю, 1 листопада.  На місце трагедії прибув міністр внутрішніх справ Івіца Дачича. За його словами, двоє людей дістали поранення, ще двох намагаються дістати з-під завалів.

Відомо, що залізничний вокзал у Нові Саді відкрився в липні 2024 року після реконструкції, яку здійснював китайський підрядник. При цьому у деяких частинах вокзалу на момент обвалу ще тривали будівельні роботи.

Згодом декілька тисяч активістів зібралися 5 листопада, у сербському місті Новий Сад на акцію протесту. Опозиція, активісти та правозахисні групи звинувачують у корупції владу та вимагають відставки. Протестувальники з плакатами «Кров на ваших руках», «Корупція вбиває», скандуючи «Арештуйте Вучича» пройшли ходою.

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Теги: міністр відставка партії активісти опозиція корупція вокзал поранення Сербія

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