Президент призначив нового очільника Сумської міської військової адміністрації

Сергій Кривошеєнко був заступником попереднього начальника Олексія Дрозденка із серпня 2024 року

Президент призначив Сергія Кривошеєнка новим начальником Сумської міської військової адміністрації. Таке розпорядження президента опублікували 25 листопада.

Також з'явилося розпорядження про звільнення попереднього начальника Олексія Дрозденка, який був на цій посаді з листопада 2023 року.

Сергій Кривошеєнко був заступником Олексія Дрозденка із серпня 2024 року. Чоловік родом з Донецька, має три вищі освіти – інженерну, юридичну та економічну. У січні 2022 року він закінчив Запорізький національний університет. Має досвід роботи на керівних посадах, повідомляли Суспільному в МВА влітку.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових керівників Закарпатської та Волинської обласних державних адміністрацій. Про це йдеться в указах №755/2024 та №756/2024.

Так, Зеленський призначив на посаду голови Волинської ОВА Івана Рудницького. Своєю чергою головою Закарпатської ОВА було призначено Мирослава Білецького, який на цей час тимчасово виконував обов'язки голови Закарпатської ОВА.

Як відомо, у вересні цього року Кабінет міністрів погодив звільнення голови Закарпатської ОВА Віктора Микити. Його було призначено головою Закарпатської обласної державної адміністрації у грудні 2021 року.