Мінус 150 рашистів за добу. Генштаб озвучив втрати ворога
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку
Українські військові станом на 13 червня ліквідували вже близько 32 300 рашистів та знищили тисячі одиниць військової техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.06 орієнтовно склали:
- особового складу близько 32300 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1432 (+2) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од;
- артилерійських систем – 718 (+3) од;
- РСЗВ – 226 (+0) од;
- засоби ППО – 97 (+0) од;
- літаків – 213 (+1) од;
- гелікоптерів – 178 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 585 (+3);
- крилаті ракети – 125 (+0);
- кораблі /катери – 13 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2460 (+5) од;
- спеціальна техніка – 54 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 110-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку угруповання військ окупантів основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій з метою оточення наших військ у районах міст Сєвєродонецьк і Лисичанськ, блокуванні шляхів до Бахмута. Окупанти обстрілювали з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.