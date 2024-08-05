Мітинг під ТЦК у Ковелі: поліція розпочала два провадження

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події

За фактом подій під ТЦК у Ковелі Волинської області, де 3 серпня зібралися люди, відкрито два кримінальні провадження. Про це повідомила пресслужба ГУНП в області.

Правоохоронці зазначили, що того дня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля приміщення місцевого ТЦК та СП зібрались кілька десятків людей, які висловлюють невдоволення роботою підрозділу ЗСУ.

На місце спрямували наряди поліції для охорони публічного порядку. Також працювала слідчо-оперативна група поліції.

Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події.

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 295 (Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку) та ч. 1 ст. 293 (Групове порушення громадського порядку) Кримінального Кодексу України. Слідчі дії тривають.

Після мітингу під стінами Ковельського терцентру комплектування і соцпідтримки (ТЦК) у поліції відкрили кримінальні провадження за двома статтями.

Йдеться про публічні «заклики до вчинення дій, що порушують громадський порядок» і «групове порушення громадського порядку». Про це 5 серпня Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Ольга Бузулук.

«Наразі правоохоронці продовжують встановлювати учасників інциденту, опитувати очевидців та з’ясовувати інші деталі події. Слідчі дії тривають», – сказала речниця.

До відома, 3 серпня біля приміщення Ковельського районного терцентру комплектування і соцпідтримки відбулася акція протесту – мітингувальники вимагали у військових відпустити кількох чоловіків, яких доставили у ТЦК. На місці працювали декілька нарядів поліції і слідчі.

4 серпня на офіційній сторінці Оперативного командування «Захід» та Волинського обласного ТЦК у Facebook оприлюднили спільну заяву. Військові підтвердили, що до районного ТЦК після перевірки військово-облікових даних доставили трьох чоловіків. На них наклали адміністративні стягнення і направили на проходження військово-лікарської комісії. Дії ковельчан, які вийшли на акцію протесту, військові назвали результатом роботи російських спецслужб і ботів, які закликали до масових порушень порядку.