Деякі українці отримають автоматичну відстрочку без потреби йти в ТЦК: перелік

Міноборони хоче, щоб «Резерв+» став справжньою цифровою альтернативою ТЦК

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку заявила, що в деяких ситуаціях відстрочка має надаватись автоматично, без візитів до ТЦК

Студенти денної форми навчання та батьки трьох і більше дітей зможуть отримати автоматичну відстрочку від мобілізації військовозобов'язаних у «Резерв+». Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що міністерство планує додати нову функцію у застосунок.

«Одна з наступних функцій, яку ми плануємо реалізувати в «Резерв+», це автоматична відстрочка», – зазначила Черногоренко.

Заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку додала, що в деяких ситуаціях відстрочка має надаватись автоматично, без візитів до ТЦК. Тобто це про студентів денної форми навчання чи батьки трьох і більше дітей.

«Ці дані вже є в державі, в реєстрах, в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки. Зв’язок між батьком, матір’ю, дітьми є в державному реєстрі актів цивільного стану», – сказала Черногоренко.

Заступниця наголосила, що Міноборони хоче, щоб «Резерв+» став справжньою цифровою альтернативою ТЦК.

Нагадаємо, що з 18 травня у застосунку «Резерв+» оновили персональні дані й оформили військово-облікові документи понад два мільйони українців. Оновлення даних через застосунок займає лише кілька хвилин. Кількість людей, які оновлюють дані, «продовжує зростати щодня».

Додамо, у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації.

Нагадаємо, «Резерв+» – український мобільний застосунок, розроблений Міністерством оборони України. Застосунок дає змогу призовникам, військовозобов'язаним та резервістам оновити свої облікові дані та отримати електронний військово-обліковий документ. Запуск відбувся у травні 2024 року.