В Одесі чоловік з жінкою побили патрульну під час вручення повістки

Двоє чоловіків спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК і поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа

В Одесі чоловік із жінкою напали на патрульну поліцейську під час вручення повістки. Їх затримали, ще одного фігуранта справи шукають. Про це повідомила поліція Одещини.

За даними правоохоронців, військовослужбовці ТЦК та СП зупинили водія КІА для перевірки військово-облікових даних. З'ясувалося, що чоловік кілька років не проходив ВЛК, тож йому хотіли вручити повістку.

Він відмовився отримувати повістку та викликав на допомогу свого 43-річного брата. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП і патрульними поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа.

«Переглянувши відео з боді-камер поліцейських, встановлено, що 43-річний чоловік схопив патрульну за ноги і повалив на землю, а 42-річна жінка нанесла поліцейській декілька ударів по голові. Крім цього, фігурант вибігав та лягав на проїжджу частину дороги, заважаючи руху транспортних засобів», – зазначає поліція.

В Одесі чоловік із жінкою напали на патрульну поліцейську під час вручення повістки pic.twitter.com/j3vo3rYfYk — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 2, 2024

Жінку та чоловіка затримали, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру.

За фактом побиття патрульної поліцейської слідчі розпочали досудове розслідування, кваліфікувавши дії правопорушників за статтею 345 Кримінального кодексу – насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Водій КІА теж завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК та СП і втік з місця події. Наразі його розшукують.

Нагадаємо, поліцейські затримали жителя Одеської області, який ледь не позбавив життя двох незнайомців.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік нецензурно звертався до працівників ТЦК, після чого напав на військовослужбовців, які проходили реабілітацію.