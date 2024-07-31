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На Волині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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На Волині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
За об'єднання з ПЦУ проголосувало 72 людей
фото: Район.Рожище

Парафіян підтримав настоятель храму Степан Іваничко, якого заборонили у служінні у Волинській єпархії УПЦ МП

У неділю, 28 липня, на Волині в селі Тростянка Копачівської громади відбулися збори щодо приєднання до Православної церкви України. Про це повідомляє «Район.Рожище».

За вихід з Московського патріархату громади Свято-Покровського храму та об'єднання з ПЦУ проголосувало 72 людей. 18 парафіян висловилися проти, один утримався.

Підтримав парафіян і настоятель храму Степан Іваничко. Він зазначив, що попри те, що у Волинській єпархії УПЦ МП його заборонили у служінні, інакше він вчинити не може й залишатиметься на боці України.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що понад 8 тис. церков УПЦ МП досі діють на території України. Від початку повномасштабного вторгнення їх кількість зменшилася лише на 685 громад.

Як повідомлялося, Верховний Суд (ВС) України ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

До слова, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення.

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Теги: громада православна церква Українська православна церква Волинська область

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