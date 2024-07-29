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У Закарпатському ТЦК роз'яснили про особливості оформлення військової відпустки

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Закарпатському ТЦК роз'яснили про особливості оформлення військової відпустки
Для того, аби піти у відпустку військовим треба написати рапорт
фото з відкритих джерел

У час війни військові мають право на відпустку, однак для цього військовослужбовець повинен написати рапорт на ім'я безпосереднього командира з клопотанням перед вищим командуванням

Навіть під час воєнного стану українські військовослужбовці мають право на відпустку, хоча її порядок та умови відрізняються від звичайної громадянської. Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки  роз'яснив ключові моменти, які варто знати військовим та їхнім сім'ям.

Оформлення відпустки

Перший крок – написання рапорту на ім'я безпосереднього командира з проханням надати відпустку. У рапорті необхідно вказати вид відпустки, її тривалість, адресу місця проведення, контактний телефон, обраний вид транспорту та час, необхідний для проїзду. За потреби можна запропонувати кандидатуру на тимчасове виконання своїх обов'язків.Після погодження рапорту військовослужбовець отримує відпускний квиток.

Обов'язковий облік

Прибувши до місця відпустки, військовослужбовець зобов'язаний стати на облік у відділі Військової служби правопорядку (ВСП) гарнізону або у найближчому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Якщо відстань до цих установ перевищує 30 км, можна стати на облік в органі місцевого самоврядування.

За день до повернення на службу необхідно знятися з обліку. Час взяття на облік та зняття з нього фіксується на відпускному квитку або посвідченні про відрядження.

Інформування про зміни

Військовослужбовці повинні оперативно повідомляти ВСП або ТЦК та СП про будь-які зміни, що стосуються відпустки: зміна адреси, продовження відпустки через хворобу тощо.

Якщо військовослужбовець не зміг поїхати у відпустку або не став на облік, він повинен повернутися до військової частини наступного дня після закінчення відпустки.
 
 Нагадаємо, що оформлення відпустки для поранених військовослужбовців: Зеленський підписав закон.
 

Теги: телефон військові самоврядування квиток

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