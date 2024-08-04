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В Одесі біля ТЦК сталася сутичка: військові розповіли, що сталося

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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В Одесі біля ТЦК сталася сутичка: військові розповіли, що сталося
Бійку біля Приморського ТЦК Одеси прокоментували військові
фото: Думська

Одеський ТЦК повідомив, що невідомі особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного

3 серпня в Одесі біля Приморського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки сталася сутичка. Інцидент був пов’язаний з незаконним проникненням на територію військкомату невідомих осіб. Про це повідомив Одеський обласний ТЦК та СП.

Бійку біля Приморського ТЦК, відео якої потрапило в соціальні мережі, прокоментували військові.

«Встановлено, що під час заїзду транспортного засобу на територію центру, невідомі особи незаконно вивели з території військовозобов’язаного громадянина, який перебував на території центру для уточнення військово-облікових даних та проходження військово-лікарської комісії», – заявили працівники ТЦК.

У ТЦК запевнили, що працівники територіального центру та військовослужбовці роти охорони діяли «у суворій відповідності до чинного законодавства, перешкоджаючи незаконному залишенню території військовозобов’язаним».

Нагадаємо, в Одесі чоловік із жінкою напали на патрульну поліцейську під час вручення повістки. За даними правоохоронців, військовослужбовці ТЦК та СП зупинили водія КІА для перевірки військово-облікових даних. З'ясувалося, що чоловік кілька років не проходив ВЛК, тож йому хотіли вручити повістку.

Він відмовився отримувати повістку та викликав на допомогу свого 43-річного брата. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП і патрульними поліцейськими, у який втрутилася 42-річна перехожа. 

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловік нецензурно звертався до працівників ТЦК, після чого напав на військовослужбовців, які проходили реабілітацію.

Теги: бійка ТЦК Одеса військові

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