На Волині біля кордону з Білоруссю закривають пожежний пост: місцеві жителі б'ють на сполох

Село Ветли ризикує залишитися без оперативної допомоги рятувальників

У селі Ветли Волинської області планують закрити 23-й пост 12-ї частини 4-го загону ДСНС. Громада стурбована, адже відстань до найближчого пожежного поста становитиме близько 45 км. У разі надзвичайної ситуації це може стати критичною проблемою. Про це повідомила «Главкому» староста села Любов Павлік.

Пожежний пост у Ветлах функціонує з вересня 2007 року в прикордонній смузі (до Білорусі 2-5 км). Він був відкритий через віддаленість села від районних центрів. Спершу рятувальники обслуговували 10 населених пунктів, але з 2019 року цей перелік скоротили до п'яти. Наразі особовий склад поста налічує дев'ять осіб особовий, включаючи начальника.

фото: Любов Павлік

«Нам вже давно кажуть, що закриють пост. Ну, а тут вже дійшли такі слухи, що навіть цей пост включили в штатний розпис, і тут цього поста взагалі нема», – наголосила староста села.

Любов Павлік припускає, що причиною закриття пожежного поста є брак фінансування. Головне управління ДСНС Волинської області, за її словами, хоче перекласти його утримання на місцеву громаду, однак війна значно обмежила фінансові ресурси селищної ради.

«Вони скидаються на місцеве самоврядування. Вони хочуть, щоб селищна рада взяла на своє фінансування і фінансували (пожежний пост, – Главком)», – зауважила Любов Павлік.

фото: Любов Павлік

Староста села зазначає, що село Ветли з населенням 1800 осіб потребує оперативної допомоги рятувальників, адже відсутність пожежного поста може стати небезпечним для громади:

«Якщо його закриють, то тоді до нашого населеного пункту буде дуже далеко від найближчого пожежного поста, десь 45 км. Дороги немає там взагалі. То потрібно годину, чи дві їхати. А треба, щоб рятувальники приїхали за 20 хвилин до села».

Павлік підкреслює, що рятувальники з поста у селі Ветли обслуговують населені пункти у прилеглому районі, використовуючи місцеві дороги. Однак навіть до найближчих сіл, які розташовані за 15-20 кілометрів, вони не завжди встигали дістатися за 20 хв: «То про що мова може йти зараз? Що до нас приїде машина з Любешева за 20 хвилин? Я думаю, що не час зараз закривати (пожежний пост, – Главком)», – наголосила староста села Ветли.

До слова, 7 червня 2024 року було прийнято рішення про бронювання 90% працівників ДСНС та Нацполіції. Повідомлялося що 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.