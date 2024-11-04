Стіни луцького храму «прикрасили» обличчя бізнесменів. Митрополит Димитрій прокоментував

Священнослужитель не засудив новий розпис, однак зазначив: зображенням меценатів у соборі можна було знайти більш доречне місце

У розписі Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ в Луцьку допущено ряд помилок. Про це заявив митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій Рудюк на своїй сторінці у фейсбуці.

«Що ж до реакції з собором у Луцьку і теперішнім його розписом, то допущено ряд помилок. Я нікого не берусь судити і критикувати – ні тих, хто спонукав до таких зображень, хто був автором задуму, ні тих, хто там зображений. Порушення сакрального стінописного канону полягає в тому, що зображення цих людей занесене вгору, де має бути намальована Небесна Церква з їх небожителями, тобто святими та ангельським світом. Я не можу собі уявити, щоб людина, парафіянин собору, піднявши догори свій погляд, взорувала там сучасного луцького бізнесмена, а не мученицький або ж ангельський чин», – зазначив священнослужитель.

На його переконанням, меценатам у соборі можна було знайти інше місце, наприклад, там, де продаються свічки, або ж поряд із зображенням Страшного Суду. «Або ж узагалі розмістити якось у каноні розпису західної стіни! Це було б правильно! Але це не порада, а радше роздуми над здійнятою резонансною атакою про сучасний стінопис памʼятки сакральної архітектури в Луцьку», – сказав Димитрій Рудюк.

Митрополит пояснив, що порівнювати сучасних бізнесменів-меценатів із княжим чином давньої України, які здебільшого були зображувані на стінах після того, як відійшли у засвіти, і після того, як левову частку свого майна заповіли, наприклад, лаврі, є недоречним.

«Історія церковного малярства знає зображення на стінах храмів їх патронів та меценатів. Наприклад, в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на стіні у лівій частині було зображено князів ктиторів Острозьких та Сангушків. Відтак вони мають своє сакральне місце в цьому стінописі. До певної міри для них відведено цей мирянський свіцький куточок. Є такі самі ктиторські зображення і в Михайлівському Золотоверхому соборі (бічний Варваринський вівтар). Під Покровом Божої Матері на західній стіні зображені гетьмани-ктитори та інші сановиті люди», – додав Димитрій Рудюк.

Нагадаємо, що у Свято-Троїцькому кафедральному соборі ПЦУ в Луцьку, де тривають реставраційні роботи, на стіні зобразили портрети волинських бізнесменів. Їх намалювали нібито із благословення митрополита Михаїла. Так, на стінах собору помітили зображення відомого луцького забудовника Віктора Чорнухи, власника агропідприємства «Вілія» Євгена Дудки та навіть Ігоря Палиці – лідера партії «За майбутнє». За словами мера Луцька, коли Ігор Палиця дізнався про свій портрет у храмі, одразу ж попросив його прибрати, оскільки це порушує Божі заповіді та суперечить його морально-етичним принципам. Наступного дня фреску замалювали.