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«Є «Росатом», а є Росцерква…». Відомий релігійний діяч звернувся до українців, які досі не вийшли з Московського патріархату

Наталія Порощук
glavcom.ua
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«Є «Росатом», а є Росцерква…». Відомий релігійний діяч звернувся до українців, які досі не вийшли з Московського патріархату
Георгій Коваленко зробив заяву про Московський патріархат
фото: risu.ua

Георгій Коваленко сам раніше очолював  інформаційно-просвітницькі структури Московської церкви в Україні, а потім перейшов у помісну церкву

Ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко зауважив, що Московський патріархат більше не є релігійною організацією, а виконує радше ідеологічну функцію, подібно до таких структур, як «Росатом» чи «Роснефть». Про це він зазначив у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Московський патріархат фактично вже не релігійна організація. Є «Росатом», «Роснефть», а є Росцерква, яка виконує свою ідеологічну функцію і договорилася до священної війни і інших ознак сучасного нацизму», – наголосив ректор Відкритого Православного університету.

Коваленко зауважив, що для багатьох священників і єрархів УПЦ МП в Україні ситуація досі не виглядає однозначною:

«Для багатьох священників і ієрархів УПЦ МП в Україні все не так однозначно. Можемо собі уявити, що цей наратив буде поширюватися в Європі і це говорить українською мовою людина з українським паспортом, яка тікає і від війни, і від гонінь української влади. Тобто створюється альтернативна реальність і точка зору.

Ректор зазначив, що люди, які раніше займалися російською пропагандою в Україні та працювали в медіа, що нині фактично заборонені, тепер активно діють у православних парафіях за кордоном.

«Ми бачимо, що люди, які в Україні займалися російською пропагандою і працювали у нині фактично заборонених медіа, тепер у парафіях за кордоном. Наприклад, СПЖ (Союз православних журналістів – ред). Питання: які наративи вони поширюють?».

Коваленко поділився власним досвідом відвідин Литви, де діє Московський патріархат: «У мене був досвід відвідин Литви, де є Московський патріархат, що надає приміщення священнику канонічної, як там написано, Української православної церкви для богослужіння. Тобто священник, який звідси їде за кордон, служить в російській церкві нібито для українських біженців. Які наративи там будуть? От вам «братство» і розповіді про «один народ»».

Нагадаємо, що Георгій Коваленко колишній голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Московської церкви в Україні (діє під брендом УПЦ (МП)), колишній прессекретар Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана), колишній фундатор і головний редактор офіційних сайтів УПЦ МП. З 7 січня 2019 року – священник Помісної православної церкви України (УПЦ/ПЦУ). Нині він ректор Відкритого Православного університету.

Раніше ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко зауважив, що розмови про можливі вибори й перемовини активізували діяльність проросійських політиків. На фоні цього УПЦ МП може вдаватися до спроб взяти реванш, наприклад, в соціальних мережах.

«Главком» повідомляв, що 24 серпня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

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Теги: українці Україна Українська православна церква церква Московська церква в Україні

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