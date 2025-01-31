«Це небезпечно!». Відомий релігійний діяч закликав владу звернути увагу на діяльність УПЦ МП за кордоном

Коваленко: Московський патріархат ще з радянських часів увійшов у велику кількість міжнародних християнських і міжрелігійних структур

Георгій Коваленко: «Це вже ціла мережа в різних країнах, діяльність якої координуються…»

У 2024 році стало відомо про появу майже 100 парафій УПЦ МП за кордоном. Ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко вважає це небезпечною тенденцією. Детально про неї він розповів у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

На думку Коваленка, на основі цих парафій вибудовується вже ціла мережа в різних країнах, діяльність яких координуються керівництвом УПЦ МП.

«Це означає, що цю діяльність варто аналізувати і з духовної, і з безпекової точки зору: хто ці люди, які наративи вони поширюють, і частиною якої структури насправді є. Час на це звернути увагу. Ми одразу говорили, що це небезпечна тенденція і це може бути мережа, яка допомагатиме Московському патріархату виживати в світі», – підкреслив ректор.

Георгій Коваленко пригадав початок повномасштабного вторгнення. Тоді усе російське перестало бути привабливим для іноземців.

«І водночас поруч розбудовується, назвемо її, «дружня» структура, яка нібито складається з громадян України. Ми зараз бачимо, наскільки мляво Всесвітня рада церков реагує на війну», – підкреслив експерт.

Ректор пояснив, що Московський патріархат ще з радянських часів увійшов у велику кількість міжнародних християнських і міжрелігійних структур, вибудовував відносини з Ватиканом, і в усіх цих церквах, не тільки православних, має певних агентів впливу: людей, які симпатизують Росії, надихаються великою російською культурою чи духовністю.

Нагадаємо, що Георгій Коваленко колишній голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Московської церкви в Україні (діє під брендом УПЦ (МП)), колишній прессекретар Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана), колишній фундатор і головний редактор офіційних сайтів УПЦ МП. З 7 січня 2019 року – священник Помісної православної церкви України (УПЦ/ПЦУ). Нині він ректор Відкритого Православного університету.

Коваленко також раніше пояснював, що Московський патріархат – це інструмент контролю і впливу, створений за наказом диктатора Йосипа Сталіна за безпосередньої участі радянських спецслужб.

Зауважимо, що Московський патріархат веде агресивну церковну політику за кордоном, зокрема у США. Відомо, що лондонська юридична компанія Amsterdam & Partners LLP за гроші підсанкційного олігарха, екснардепа від забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вадима Новинського почала активну лобістську кампанію на Заході. Зокрема фірма підписала договір про лобіювання інтересів УПЦ МП з американським лобістом Вільямом Вітні Берком-Вайтом.