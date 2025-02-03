Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Відомий релігійний діяч попередив православних українців у Польщі про небезпеку

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Відомий релігійний діяч попередив православних українців у Польщі про небезпеку
Георгій Коваленко: Місія Православної церкви України за кордоном – тримати зв’язок з Україною
фото з відкритих джерел

Георгій Коваленко нагадує: польська церква досі не визнає ПЦУ

Польська церква наразі не визнала Православну церкву України (ПЦУ) і «ускладнює процес її окормлення». Водночас українські біженці повідомляють про явища пропаганди у польських церквах, розповів ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Наші біженці, які ходили до польських православних церков говорили, що ніби потрапили до російського агітпункту», – підкреслив   Коваленко.

Як відомо, раніше міністр єдності України перед українською громадою у Польщі говорив про релігійний аспект, про РПЦ як інструмент дезінформації за кордоном і необхідність працювати з місцевими релігійними громадами. Ректор Відкритого Православного університету підтвердив, що ПЦУ за кордоном пішла шляхом створення капеланської місії.

«Якщо ми підемо шляхом капеланської місії, коли релігійна складова, вміння втішити людину, дати їй надію йшли в комплексі з певною державною стратегією комунікації з біженцями, культурної дипломатії і презентації України в різних спільнотах.  Головне, щоб ми не наслідували у цьому Московський патріархат і не перетворювали священників в таємних агентів. Церкві дуже часто не вистачає ресурсу, тому цей ресурс має бути розумно використаний. Слово «релігія», до речі, перекладається як зв'язок. Сам Бог велів релігійним людям ці зв'язки вибудовувати не тільки з Богом, а й між собою», – пояснив Коваленко.

Ректор також зауважив, що українські священники не можуть приїжджати часто до українських громад за кордоном. У такому випадку ефективним мало б бути долучення до місцевих християнських спільнот. І тоді періодичні приїзди українських священників підтримували б зв'язок з українськими церквами і давали б можливість періодично сповідуватися, хрестити дітей, вінчатися чи причащатися, акцентував увагу Коваленко.

«Але включеність у місцеву спільноту дає можливість нашим людям інтегруватися в контекст: вчити мову, традиції, спілкуватися, бути приналежними не до однієї уявної спільноти, нації, а до двох. Коли ж одразу розбудовується мережа парафій, то це певна мережа замкнених спільнот, які не завжди вбудовуються в місцеву структуру. Знаю, що священників з України, з тієї ж самої УПЦ (МП), виїхали і перейшли до Вселенського патріархату. І парафія задоволена. Деякі священники Православної церкви України переїжджають і переходять в місцеву юрисдикцію. Це теж нормально. Але в Європі так само існує українська церква Константинопольського патріархату. Є УПЦ в США, УПЦ в Канаді. Мало хто знає, що є УПЦ в Європі», – пояснив ректор.

Водночас релігійний діяч наголосив, що зв'язок з матір’ю церкви, з Києвом, неабияк потрібний, тому, ймовірно, діалог з Вселенським патріархатом, з місцевими православними церквами буде розвиватися.

Нагадаємо, що Георгій Коваленко колишній голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Московської церкви в Україні (діє під брендом УПЦ (МП)), колишній прессекретар Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана), колишній фундатор і головний редактор офіційних сайтів УПЦ МП. З 7 січня 2019 року – священникПомісної православної церкви України (УПЦ/ПЦУ). Нині він ректор Відкритого Православного університету.

Коваленко також раніше пояснював, що Московський патріархат – це інструмент контролю і впливу, створений за наказом диктатора Йосипа Сталіна за безпосередньої участі радянських спецслужб.

Також у 2024 році стало відомо про появу майже 100 парафій УПЦ МП за кордоном. Ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко вважає це небезпечною тенденцією. 

Читайте також:

Теги: церква міністр релігія традиції біженці прессекретар Польща Українська православна церква православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для того, щоб повідомити про відсутній звʼязок у застосунку «Дія», слід зайти у «Відсутній звʼязок» на головному екрані «Дії»
Повідомляти про повільний інтернет тепер можна у «Дії»: як працює нова послуга
31 сiчня, 16:55
Кількість українців, які планують повернутися з-за кордону зменшується
Нацбанк спрогнозував, скільки українців цьогоріч залишать Україну
31 сiчня, 12:44
Деградація і безвідповідальність. Що показав конфлікт навколо Агентства оборонних закупівель
Деградація і безвідповідальність. Що показав конфлікт навколо Агентства оборонних закупівель
26 сiчня, 19:43
Пожежа в Болу перетворила люксовий готель на попелище
Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: понад 70 людей згоріли заживо
22 сiчня, 08:39
Кетрін Уайтфорд зробила заяву про УПЦ
У захисників Московської церкви з'явилася нова «ікона» – американська політикиня (відео)
21 сiчня, 20:54
Словацький школяр з українською стрічкою на одязі – Симон Оманік
Словацький школяр з українською символікою на одязі відмовився потиснути руку президенту своєї країни
13 сiчня, 23:01
Раніше глава Міністерства національної єдності заявляв, що половина чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну
Україна готова бронювати громадян, які повернуться з-за кордону – Чернишов
9 сiчня, 09:48
Також під час телефонної розмови Сибіга повідомив Альбаресу про зусилля України із забезпечення продовольчої безпеки Сирії
Сибіга та глава МЗС Іспанії обговорили зміцнення «повітряного щита» України
7 сiчня, 22:41
6 січня віряни святкують Хрещення Господнє (Водохреще)
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 сiчня, 00:00

Соціум

Відомий релігійний діяч попередив православних українців у Польщі про небезпеку
Відомий релігійний діяч попередив православних українців у Польщі про небезпеку
Росіяни спроєктували систему, яка може керувати «зграями» дронів – ISW
Росіяни спроєктували систему, яка може керувати «зграями» дронів – ISW
У московському ЖК пролунав вибух. Серед поранених – кримінальний авторитет часів Януковича
У московському ЖК пролунав вибух. Серед поранених – кримінальний авторитет часів Януковича
У Лос-Анджелесі відбувся масовий протест через міграційну політику Трампа
У Лос-Анджелесі відбувся масовий протест через міграційну політику Трампа
В'єтнамський фермер живе без сну 60 років
В'єтнамський фермер живе без сну 60 років
У Москві прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа: що сталося
У Москві прогриміли вибухи, спалахнула масштабна пожежа: що сталося

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
159K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 лютого: ситуація на фронті
65K
Бабак Тимко зробив прогноз на цьогорічну весну
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 лютого 2025
52K
Драпатий заборонив переводити у піхоту ще одну категорію військовослужбовців
13K
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
9310
Американський доброволець-розвідник пояснив, що буде, якщо Україна програє війну

Новини

Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
Сьогодні, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
Сьогодні, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
Сьогодні, 04:00
3 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Місцями мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 2 лютого
Вчора, 06:00
Ворог атакував Сумщину і Харків: головне за ніч
Вчора, 05:30

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua