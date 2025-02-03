Відомий релігійний діяч попередив православних українців у Польщі про небезпеку

Георгій Коваленко нагадує: польська церква досі не визнає ПЦУ

Польська церква наразі не визнала Православну церкву України (ПЦУ) і «ускладнює процес її окормлення». Водночас українські біженці повідомляють про явища пропаганди у польських церквах, розповів ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Наші біженці, які ходили до польських православних церков говорили, що ніби потрапили до російського агітпункту», – підкреслив Коваленко.

Як відомо, раніше міністр єдності України перед українською громадою у Польщі говорив про релігійний аспект, про РПЦ як інструмент дезінформації за кордоном і необхідність працювати з місцевими релігійними громадами. Ректор Відкритого Православного університету підтвердив, що ПЦУ за кордоном пішла шляхом створення капеланської місії.

«Якщо ми підемо шляхом капеланської місії, коли релігійна складова, вміння втішити людину, дати їй надію йшли в комплексі з певною державною стратегією комунікації з біженцями, культурної дипломатії і презентації України в різних спільнотах. Головне, щоб ми не наслідували у цьому Московський патріархат і не перетворювали священників в таємних агентів. Церкві дуже часто не вистачає ресурсу, тому цей ресурс має бути розумно використаний. Слово «релігія», до речі, перекладається як зв'язок. Сам Бог велів релігійним людям ці зв'язки вибудовувати не тільки з Богом, а й між собою», – пояснив Коваленко.

Ректор також зауважив, що українські священники не можуть приїжджати часто до українських громад за кордоном. У такому випадку ефективним мало б бути долучення до місцевих християнських спільнот. І тоді періодичні приїзди українських священників підтримували б зв'язок з українськими церквами і давали б можливість періодично сповідуватися, хрестити дітей, вінчатися чи причащатися, акцентував увагу Коваленко.

«Але включеність у місцеву спільноту дає можливість нашим людям інтегруватися в контекст: вчити мову, традиції, спілкуватися, бути приналежними не до однієї уявної спільноти, нації, а до двох. Коли ж одразу розбудовується мережа парафій, то це певна мережа замкнених спільнот, які не завжди вбудовуються в місцеву структуру. Знаю, що священників з України, з тієї ж самої УПЦ (МП), виїхали і перейшли до Вселенського патріархату. І парафія задоволена. Деякі священники Православної церкви України переїжджають і переходять в місцеву юрисдикцію. Це теж нормально. Але в Європі так само існує українська церква Константинопольського патріархату. Є УПЦ в США, УПЦ в Канаді. Мало хто знає, що є УПЦ в Європі», – пояснив ректор.

Водночас релігійний діяч наголосив, що зв'язок з матір’ю церкви, з Києвом, неабияк потрібний, тому, ймовірно, діалог з Вселенським патріархатом, з місцевими православними церквами буде розвиватися.

Нагадаємо, що Георгій Коваленко колишній голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Московської церкви в Україні (діє під брендом УПЦ (МП)), колишній прессекретар Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана), колишній фундатор і головний редактор офіційних сайтів УПЦ МП. З 7 січня 2019 року – священникПомісної православної церкви України (УПЦ/ПЦУ). Нині він ректор Відкритого Православного університету.

Коваленко також раніше пояснював, що Московський патріархат – це інструмент контролю і впливу, створений за наказом диктатора Йосипа Сталіна за безпосередньої участі радянських спецслужб.

Також у 2024 році стало відомо про появу майже 100 парафій УПЦ МП за кордоном. Ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко вважає це небезпечною тенденцією.