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Як визначити чи є священник українським. Відомий релігійний діяч дав пораду

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як визначити чи є священник українським. Відомий релігійний діяч дав пораду
Георгій Коваленко розповів про Московську церкву за кордоном
фото з відкритих джерел

Георгій Коваленко розказав, як діє Московська церква за кордоном під час війни в Україні

Ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко пояснив, за якими ознаками можна визначити, чи є священник українським. За його словами, представники Української Православної Церкви (Московського патріархату), які декларують незалежність від Москви, мають довести це на практиці. Про це він зазначив у проєкті громадської ініціативи «Голка» «Мости України», інформаційним партнером якого виступає «Главком».

«Наразі УПЦ МП продовжує декларувати своє бажання розірвати зв’язки з Москвою. Хай розірвуть врешті-решт і доведуть свою самостійність. Озвучать, що агресор є агресором, московський патріарх – злочинець, а російська церква – не релігійна, а ідеологічна чи розвідувальна інституція», – наголосив Коваленко.

Коваленко вважає, що представники УПЦ МП, які служать за кордоном, досі можуть отримувати на це дозвіл від Московського патріархату. Він припускає, що, навіть якщо це не є офіційною вимогою, певна негласна згода може існувати:

«Не всі вони обов'язково виконують шпигунські завдання. Якраз наявність тих, хто їх не виконує, може бути прекрасним прикриттям. Ця мережа може виконувати різні функції. І це відповідальність, в тому числі, української держави, щоб вона виконувала потрібну українській державі функцію, бо священники – українські громадяни. Напевно треба думати, що з цим робити і певне ставлення української держави до цього має бути озвучено».

Георгій Коваленко зазначає, що джерела фінансування закордонних парафій УПЦ МП залишаються невідомими та їх непросто відстежити.

«Давайте гіпотетично розмірковувати. Відомо, що у Московського патріархату був потужний спонсор – колишній нардеп, колишній громадянин РФ і український олігарх Вадим Новинський. Він зараз за кордоном і ще диякон УПЦ (МП), який служить в храмах разом з Московським патріархатом. Можемо собі уявити, що ця людина, яка вже в Європі і в Україні підтримувала УПЦ МП, так само може підтримувати священників чи парафії? Може. Створити парафію в Європі потребує юридичних і фінансових зусиль. З іншого боку, є й так звані благодійники, які жертвують на цю парафію. Ви ж не запитуєте, що це за людина?».

За словами Коваленка, також священники можуть отримувати виплати як біженці: «Але непросто жити за кордоном, бо рівень витрат неспівмірний. Давайте переконаємося, що такі прекрасно організовані люди дійсно займаються допомогою українським біженцям. І тоді будемо з цими людьми співпрацювати. Але до цього вони мають виконати приписи закону, який передбачає, що афіліації з країною-агресором, з її церквами чи спеціальними службами не має бути».

Нагадаємо, що Георгій Коваленко колишній голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу Московської церкви в Україні (діє під брендом УПЦ (МП)), колишній прессекретар Предстоятеля УПЦ МП митрополита Володимира (Сабодана), колишній фундатор і головний редактор офіційних сайтів УПЦ МП. З 7 січня 2019 року – священник Помісної православної церкви України (УПЦ/ПЦУ). Нині він ректор Відкритого Православного університету.

Як повідомлялося, у 2024 році стало відомо про появу майже 100 парафій УПЦ МП за кордоном. Ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко вважає це небезпечною тенденцією.

До слова, польська церква наразі не визнала Православну церкву України (ПЦУ) і «ускладнює процес її окормлення». Водночас українські біженці повідомляють про явища пропаганди у польських церквах, розповів ректор Відкритого Православного університету Георгій Коваленко 

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Теги: росія церква Московська церква в Україні Українська православна церква Україна кордон

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