РФ нав’язувала наратив, що ЄС має «втому» від України – Кулеба

Очільник МЗС розповів, що стало переламним моментом на шляху до кандидатства в ЄС

Переламним моментом для отримання статусу кандидата в члени ЄС для України став візит до Києва президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єр-міністра Італії Маріо Драгі та президента Румунії Клауса Йоганніса. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитра Кулеба в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що список країн-скептиків надання Україні статусу кандидата у члени ЄС був добре відомий давно. Зокрема, в ньому були Нідерланди, Данія, Швеція, Португалія, – всі вони мали певні бачення. Німеччина також була в цьому таборі.

«Переламним моментом став візит чотирьох лідерів до Києва минулого четверга і їхня розмова з президентом України Володимиром Зеленським. Можу привідкрити лаштунки, наступного дня була оприлюднена позиція Європейської комісії, але в четвер, на момент візиту лідерів, ще остаточної версії цього документу не було. Це був дуже крихкий процес, але все вдалося», – сказав голова МЗС.

Кулеба підкреслив, що важливу роль в цій історичні події зіграв Макрон, адже саме під час головування Франції було ухвалене це рішення.

Нагадаємо, 23 червня лідери Європейського Союзу проголосували за надання статусу кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові.

Світові та українські політики у своїх соцмережах привітали це історичне рішення емоційними дописами.