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    Події в Україні

    Рашисти планують пустити потяг по захоплених територіях України

    Там із 1 липня будуть запускати лише тестові рейси - Рашисти планують пустити потяг по захоплених територіях України
    Там із 1 липня будуть запускати лише тестові рейси
    фото з відкритих джерел

    Замислили сполучення окупованих Криму з Херсоном та Запоріжжя

    Російська окупаційна «влада» вирішила створити залізничне сполучення між захопленими Кримом та частинами Херсонщини та Запоріжжя. Ймовірно, це почнуть робити вже з початку липня. Про це 16 червня повідомили російські ЗМІ. Вони посилалися на заяву гауляйтера Росії в окупованому Криму Сергія Аксьонова.

    Кремлівський посіпака про це говорив, коли приїхав «відмітитися» на пункті пропуску «Армянськ». Зараз в окупантів є лише завдання запустити пасажирське сполучення.

    Проте поки там із 1 липня будуть запускати лише тестові рейси. Мовиться про три вагони, які возитимуть по 60 пасажирів.

    Також за словами Аксьонова, з окупований Крим вже нібито може постачати тимчасово захопленій Херсонщині до 3 млн кубометрів газу на день. Таку ж заяву він зробив щодо та електроенергії.

    Нагадаємо, нещодавно потяг з краденим окупантами в Україні зерном прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

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    Теги: Запоріжжя Крим росія окупанти ЗМІ війна потяг Україна влада окупація #stoprussia
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    Рашисти планують пустити потяг по захоплених територіях України