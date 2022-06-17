Рашисти планують пустити потяг по захоплених територіях України

Там із 1 липня будуть запускати лише тестові рейси

Замислили сполучення окупованих Криму з Херсоном та Запоріжжя

Російська окупаційна «влада» вирішила створити залізничне сполучення між захопленими Кримом та частинами Херсонщини та Запоріжжя. Ймовірно, це почнуть робити вже з початку липня. Про це 16 червня повідомили російські ЗМІ. Вони посилалися на заяву гауляйтера Росії в окупованому Криму Сергія Аксьонова.

Кремлівський посіпака про це говорив, коли приїхав «відмітитися» на пункті пропуску «Армянськ». Зараз в окупантів є лише завдання запустити пасажирське сполучення.

Проте поки там із 1 липня будуть запускати лише тестові рейси. Мовиться про три вагони, які возитимуть по 60 пасажирів.

Також за словами Аксьонова, з окупований Крим вже нібито може постачати тимчасово захопленій Херсонщині до 3 млн кубометрів газу на день. Таку ж заяву він зробив щодо та електроенергії.

Нагадаємо, нещодавно потяг з краденим окупантами в Україні зерном прибув до тимчасово окупованого Севастополя.

Читайте також: