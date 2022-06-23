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    Суспільство

    «Укрзалізниця» тимчасово скасовує один із поїздів

    В Україні змінюються маршрути деяких поїздів - «Укрзалізниця» тимчасово скасовує один із поїздів
    В Україні змінюються маршрути деяких поїздів
    фото з відкритих джерел

    Поїзд Київ – Рахів не курсуватиме з 2 липня

    Потяг № 55/56 сполученням Київ – Рахів тимчасово не курсуватиме з 2 липня. Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

    «Через ремонтні роботи на ділянці Рахів – Берлібаш – Держкордон, «Укрзалізниця» відміняє з 2 липня курсування поїзда № 55/56 сполученням Київ – Рахів», – йдеться в повідомленні.

    Також змінюється маршрут поїзда № 26/25 Одеса – Рахів: з 12 липня він курсуватиме в сполученні Одеса – Яремче діючим розкладом в обох напрямках.

    «Просимо пасажирів враховувати ці зміни при плануванні поїздок Україною», – зазначили в відомстві.

    Раніше повідомлялося, що з Києва до Шостки (Сумщина) з 24 червня щоденно курсуватиме новий поїзд.

    Також «Укрзалізниця» оголосила про зміни маршруту поїзда № 15/16 Харків–Івано-Франківськ із міркувань безпеки. Тимчасово змінять маршрут ще декілька поїздів.

    Нагадаємо, що у рефрижераторах «Укрзалізниці» залишилося 107 мішків із останками російських солдатів, раніше їх було майже 300.

    Теги: Київ Укрзалізниця потяг
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    «Укрзалізниця» тимчасово скасовує один із поїздів