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    Події в Україні

    У кількох містах України пролунали вибухи

    Залишайтеся в укриттях до сигналу відбою - У кількох містах України пролунали вибухи
    Залишайтеся в укриттях до сигналу відбою
    фото ілюстративне, з відкритих джерел

    На заході країни вечірні тривоги були короткочасними, по кілька хвилин

    Увечері 23 червня на більшій частині території України звучали сигнали повітряної тривоги.

    Спочатку мешканці Харкова почали писати про вибухи у їхньому місті.

    Згодом таку ж інформацію повідомили із Слов’янська.

    А перед північчю стало відомо, що вибухи у своєму місті почули жителі Запоріжжя.

    Також приблизно в цю пору мешканці Харкова знову почули вибухи.

    Офіційної інформації щодо ситуації в цих містах наразі немає.

    Нагадаємо, не фотографуйте і не викладайте в соцмережі «прильоти», якщо такі є. Не ставайте коригувальниками вогню ворога!

    Тим часом на заході України кілька разів поспіль оголошували короткотривалі тривоги, по кілька хвилин.

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    Теги: Запоріжжя вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У кількох містах України пролунали вибухи