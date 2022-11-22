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Як мобілізовані РФ видають свої позиції: ЗСУ розповіли про головні помилки рашистів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Як мобілізовані РФ видають свої позиції: ЗСУ розповіли про головні помилки рашистів
Українські військові бачать на полонених та знищених російських окупантах неякісний одяг, який пропускає холод
фото: armyinform.com.ua

Новомобілізовані ще не навчені, як правильно маскуватися

Російські мобілізовані на Донбасі погано екіпіровані і щоб зігрітися, палять багаття, таким чином розкриваючи свої позиції для артилерії Сил оборони. Про це розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Новомобілізовані, які ще не навчені, як правильно маскуватися та не демаскувати свою позицію, і мають погану амуніцію – вони розпалювали багаття, курили в окопах – демаскували позиції для артилерії ЗСУ», – розповів він.

Череватий додав, що українські військові бачать на полонених та знищених російських окупантах неякісний одяг, який пропускає холод, та непридатні для цієї пори року черевики. «А чим більше цих мобілізованих, я так розумію, тим старіші використовуються запаси, менш якісні», – зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, минулої доби на Донбасі російські окупанти менше атакували – через погіршення погодних умов, але кількість артилерійських обстрілів не зменшилася.

Нагадаємо, триває 272-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати ударів по об’єктах промисловості. Намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, здійснюють інженерне обладнання лінії оборони, на окремих напрямках продовжують вести наступальні дії, ведуть повітряну розвідку.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області.

Теги: окупанти війна військові Бахмут

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