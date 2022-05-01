Моральна катастрофа на Байковому кладовищі. Журналістку шокувало, кого хоронять у віп-секторі

На центральній алеї цвинтаря спочивають кати та їхні жертви

Байкова кладовище у Києві – місце, де на центральній алеї перемішано злодіїв та геніїв. Катів і жертв урівняно у віп-дільницях. До такого висновку дійшла журналістка Мирослава Барчук після відвідин цвинтаря. Враженнями вона поділилася на своїй сторінці у Facebook.

«Мармуровий міліцейський генерал Кравченко дивиться на могилу Василя Стуса. Хірург Амосов, актор Ступка й дипломат Удовенко губляться серед пафосних меморіалів людей клану Суркісів», – пише Мирослава Барчук.

Вразили журналістку поховання у першому ряду центральної алеї.

«42А – це продовження головної центральної алеї Байкового. Центральної, найбільш почесної. Тут поховані перший космонавт Леонід Каденюк, поет Мойсей Фішбейн, оперні співаки Роман Майборода і Діана Петриненко, народні артисти України, відомі журналісти, правда, вперемішку з футболістами (вітання Суркісам). І ось, ви не повірите, але в одному ряду з Героєм України Левком Лук’яненком, з’явилась нова могила – кого б ви думали? – правильно, теж Героя України, аякже. Юхима Звягільського. Як вам?», – розповіла вона.

Поруч із відомими людьми, котрі прославляли українців, тут є й люди ,чиї імена широкому загалу нічого не кажуть. Наприклад, Мартіна Котляревського, виробника мінеральної води. На око, його могила займає 5-6 дорогоцінних ділянок у віп-секторі Байкового.

Мирослава Барчук упевнена, що питання із похованням на почесній алеї Байкового слід унормувати – ховати тут справді заслужених людей.

Раніше Київська міська державна адміністрація просила жителів столиці утриматися від відвідування кладовищ під час воєнного стану.

У Київській області цього тижня проводять розмінування на цвинтарях і люди через міських голів будуть знати, яке кладовище розміноване, повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Про мінну небезпеку також повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. «Сапери вже оглянули ірпінське кладовище, однак неприємні знахідки можуть бути ще всюди. Тому заходимо на територію кладовища лише через центральний вхід і ходимо лише по стежках, уважно дивлячись під ноги», — наголосив Маркушин.

Після Великодня в Україні традиційно вшановують пам’ять померлих родичів і близьких. У Києві масові поминання (Проводи, Гробки) відбуваються цього року в Провідну неділю, 1 травня.