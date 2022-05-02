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    У Вінницькому центрі крові шукають донорів

    Вінницький центр крові&nbsp; - У Вінницькому центрі крові шукають донорів
    Вінницький центр крові 

    Особливо необхідна кров з негативним резус фактором

    У Вінницькому обласному центрі служби крові закликають приходити донорів. Існує потреба у всіх групах крові. Про це повідомляють у закладі.

    «Шановні друзі! Настав час плідно попрацювати разом! Нам потрібні Донори усіх груп крові, особливо з негативним резус фактором. Центр крові працює з понеділка по суботу з 8. 00 до 15. 30.Не зволікайте. Ми на Вас чекаємо! Разом до Перемоги! Все буде Україна!», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення РФ біля дверей центру крові охочих здати кров для поранених.

    Вінницький обласний центр служби крові знаходиться за адресою вулиця Пирогова, 48. Телефон для довідок: 0674920034.

    Теги: росія окупанти армія війна Вінниця українці Україна #stoprussia
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    У Вінницькому центрі крові шукають донорів