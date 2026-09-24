Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відповів на чутки про напружену зустріч із фон дер Ляєн

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відповів на чутки про напружену зустріч із фон дер Ляєн
Зеленський заперечив напругу на переговорах із фон дер Ляєн
скриншот

Президент заявив, що переговори були «абсолютно позитивними»

Президент України Володимир Зеленський заперечив повідомлення ЗМІ про нібито напружену зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку. За його словами, переговори були заздалегідь підготовлені та пройшли «дуже позитивно», повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Напередодні видання Bloomberg повідомляло, що зустріч Зеленського та фон дер Ляєн у Нью-Йорку нібито була напруженою. Президент натомість наголосив, що не вважає розмову з фон дер Ляєн складною. «Зустріч була, до речі, абсолютно позитивна. Я не знаю, звідки такий меседж пішов. Я б навіть сказав, дуже позитивна зустріч», – додав він.

Глава держави пояснив, що ще до зустрічі мав телефонну розмову з фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили частину питань. «У мене були не складні перемовини з Урсулою фон дер Ляєн, тому що вони були підготовлені. Ми з нею мали розмову телефоном до цього, ми обговорили деякі питання», – сказав Зеленський.

Однією з головних тем стала нестача фінансування України, зокрема через зростання вартості війни. Сторони також обговорили прив'язку частини європейського фінансування до ухвалення Верховною Радою необхідних законів. Зеленський наголосив, що через війну український парламент не може працювати так само, як у мирний час.

Україна також планує направити фінансову команду для окремих переговорів щодо можливості раніше отримати частину коштів із другого траншу. «Ми домовились, вони посидять і подумають, як частину грошей закрити з другого траншу, наблизити гроші, тому що нам потрібні гроші на дрони», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити нову Раду безпеки Європи, учасницею якої має стати Україна. Новий формат має об'єднати лідерів країн Євросоюзу та партнерів, які відіграють важливу роль у європейській безпеці. Серед потенційних учасників фон дер Ляєн назвала Україну, Велику Британію, Канаду та Норвегію.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори президент Україна Урсула фон дер Ляєн Європа Єврокомісія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія воює не лише за території, а проти українського вибору
Росія воює проти українського вибору
24 серпня, 15:17
Санкції не запрацюють, поки війна в Ірані грає на руку Росії
«Пекельні санкції»: чому Росія поки їх не відчує
19 вересня, 15:13
Злату Огнєвіч і Тараса Тополю відзначили в День Незалежності України
Злата Огнєвіч і Тарас Тополя отримали звання заслужених артистів України
24 серпня, 12:50
Підприємства США в Україні стали об'єктом свідомого переслідування з боку Кремля
Росія навмисно атакувала половину американських підприємств в Україні – сенатор
27 серпня, 02:39
Наразі в Європі перебуває близько 80 тис. американських військовослужбовців
Пентагон готує чотири сценарії для військ США в Європі: що зміниться
28 серпня, 04:21
Проблема прайс-кепів виходить далеко за межі поточних цін на електроенергію, наголошує Кудрицький
Кудрицький: Непередбачувана зміна прайс-кепів відлякує інвесторів і гальмує розвиток нової генерації
25 серпня, 14:38
За його словами, для створення ефективної протидії цій загрозі потрібен час
Зеленський анонсував вирішення проблеми з реактивними шахедами
10 вересня, 21:40
Зеленський і Макрон провели розмову: що обговорювали
Зеленський і Макрон провели розмову: що обговорювали
15 вересня, 22:59
Розмір прожиткового мінімуму залежить від категорії населення
Стало відомо, як зміниться прожитковий мінімум в Україні у 2027 році
16 вересня, 11:01

Політика

Зеленський відповів на чутки про напружену зустріч із фон дер Ляєн
Зеленський відповів на чутки про напружену зустріч із фон дер Ляєн
Кабмін провів низку кадрових змін
Кабмін провів низку кадрових змін
Уряд спрямував додаткові кошти на відновлення та захист енергооб'єктів у двох регіонах
Уряд спрямував додаткові кошти на відновлення та захист енергооб'єктів у двох регіонах
Стефанчук пояснив, чому в Україні неможливо дозволити одностатеві шлюби
Стефанчук пояснив, чому в Україні неможливо дозволити одностатеві шлюби
Зеленський після ударів по Києву зробив заяву про санкційний тиск на РФ
Зеленський після ударів по Києву зробив заяву про санкційний тиск на РФ
Стефанчук анонсував право українців на «інформаційний спокій» після роботи
Стефанчук анонсував право українців на «інформаційний спокій» після роботи

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
53K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

В Україні пройдуть значні дощі: погода на 24 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Вчора, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
22 вересня, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
22 вересня, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua