Зеленський відповів на чутки про напружену зустріч із фон дер Ляєн

Президент заявив, що переговори були «абсолютно позитивними»

Президент України Володимир Зеленський заперечив повідомлення ЗМІ про нібито напружену зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Нью-Йорку. За його словами, переговори були заздалегідь підготовлені та пройшли «дуже позитивно», повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Напередодні видання Bloomberg повідомляло, що зустріч Зеленського та фон дер Ляєн у Нью-Йорку нібито була напруженою. Президент натомість наголосив, що не вважає розмову з фон дер Ляєн складною. «Зустріч була, до речі, абсолютно позитивна. Я не знаю, звідки такий меседж пішов. Я б навіть сказав, дуже позитивна зустріч», – додав він.

Глава держави пояснив, що ще до зустрічі мав телефонну розмову з фон дер Ляєн, під час якої сторони обговорили частину питань. «У мене були не складні перемовини з Урсулою фон дер Ляєн, тому що вони були підготовлені. Ми з нею мали розмову телефоном до цього, ми обговорили деякі питання», – сказав Зеленський.

Однією з головних тем стала нестача фінансування України, зокрема через зростання вартості війни. Сторони також обговорили прив'язку частини європейського фінансування до ухвалення Верховною Радою необхідних законів. Зеленський наголосив, що через війну український парламент не може працювати так само, як у мирний час.

Україна також планує направити фінансову команду для окремих переговорів щодо можливості раніше отримати частину коштів із другого траншу. «Ми домовились, вони посидять і подумають, як частину грошей закрити з другого траншу, наблизити гроші, тому що нам потрібні гроші на дрони», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити нову Раду безпеки Європи, учасницею якої має стати Україна. Новий формат має об'єднати лідерів країн Євросоюзу та партнерів, які відіграють важливу роль у європейській безпеці. Серед потенційних учасників фон дер Ляєн назвала Україну, Велику Британію, Канаду та Норвегію.