У Києві автомобіль впав з мосту: водій загинув

Рятувальники провели роботи на місці аварії на вулиці Промисловій

У Голосіївському районі Києва автомобіль Opel впав з мосту на вулиці Промисловій. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС Києва.

Повідомлення про аварію надійшло до рятувальників 13 вересня о 22:41. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, учасником ДТП став автомобіль Opel, який з’їхав із мосту на вулиці Промисловій.

фото: ДСНС Києва

На місці події працювали рятувальники. Вони провели роботи, необхідні для деблокування загиблого водія з-під транспортного засобу.

У повідомленні ДСНС не уточнюються особа загиблого, його вік, а також обставини, за яких автомобіль опинився за межами мосту. Інформації про інших учасників аварії або постраждалих у повідомленні рятувальників немає.

Правоохоронці мають встановити обставини дорожньо-транспортної пригоди. Наразі невідомо, що саме передувало падінню автомобіля з мосту.

фото: ДСНС Києва

ДСНС Києва повідомила про завершення рятувальних робіт на місці аварії. Подальше встановлення обставин події належить до компетенції правоохоронців.

Нагадаємо, у серпні в Голосіївському районі Києва сталася смертельна ДТП за участю автомобіля Toyota Camry та електроскутера. Унаслідок аварії загинув водій двоколісного автотранспорту.