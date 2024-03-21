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Оборонна промисловість України на підйомі, однак є "але" – WP

Ірина Луцак
glavcom.ua
Оборонна промисловість України на підйомі, однак є
Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь
фото з відкритих джерел

Водночас власної зброї все ще недостатньо, а затримка допомоги від США створює серйозні проблеми

Україна виробляє власні мінометні й артилерійські снаряди радянського калібру 122 і 152 мм. Водночас оборонні компанії випускатимуть з другої половини цього року власні 155-мм снаряди стандарту НАТО для артилерійських систем, що поставляються західними союзниками. Про це йдеться в публікації The Washington Post.

«Виробництво зросло втроє у 2023 році й, як очікується, збільшиться в шість разів цьогоріч», – зазначає видання, посилаючись на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. 

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, щодо безпілотників, які змінили методи ведення війни, Україна вже виробляє 90% від її потреб. Серед них БПЛА дальньої дії та морські дрони.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин заявив у лютому, що Україна розгорнула виробництво ракети з дальністю дії близько 650 км. За словами посадовців, також розробляються системи ППО й високоточні ракети, подібні до американських HIMARS.

Цього року Україна витратить близько $5 млрд на внутрішнє виробництво озброєнь, заявили офіційні особи, але всі згодні з тим, що цього недостатньо. Водночас цього недостатньо, щоб компенсувати брак міжнародної підтримки, особливо надходжень зброї зі Сполучених Штатів, зазначає видання.

Нагадаємо, чеський виробник зброї готовий інвестувати «сотні мільйонів євро» в Україну. Чеська компанія Czechoslovak Group (CSG), яка є одним із найбільших виробників зброї у Європі, хоче допомогти Україні наростити власне виробництво важких боєприпасів. Компанія вже веде переговори з «Укроборонпромом» щодо потенційного спільного підприємства.

Як відомо, Країни Європейського союзу намагаються зібрати $1,5 млрд екстреного фінансування для закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ.

До слова, Україна сама закупила понад 350 тис. артилерійських снарядів у оборонної промисловості Європи.

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Теги: зброя промисловість війна

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