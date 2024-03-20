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Жодних «Заїньок» і «Черьомушок»: омбудсмен закликає перейменувати дитячі садочки

Катерина Іванова
glavcom.ua
Жодних «Заїньок» і «Черьомушок»: омбудсмен закликає перейменувати дитячі садочки
Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що відповідно до частини другої-четвертої статті 39 Закону про мову офіційні назви організацій державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою
фото: rubryka.com

Мовний омбудсмен закликав місцеву владу докласти зусиль, щоб назавжди позбутися іншомовних покручів у назвах закладів дошкільної освіти

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до місцевих органів влади, військових адміністрацій і власників приватних дошкільних закладів, щоб ті перейменували садки відповідно до норм українського правопису. Про це йдеться на Facebook-сторінці мовного омбудсмена.

За словами Уповноваженого, до нього надходять непоодинокі скарги щодо назв дошкільних навчальних закладів, які мають російськомовний характер, не відповідають стандартам державної мови, а деякі – «просто здоровому глузду».

Так, під час вибіркової перевірки назв закладів дошкільної освіти у реєстрі суб’єктів освітньої діяльності були виявлені такі назви: «Івушка», «Ладоньки», «Карандашкіно», «Кузнєчик», «Топольок», «Заїнька», «Черьомушки», «Рома+Машка», «КульБабочка», «Инжераш», «Мугурел», «Універсул прікіндеїлор», «Ендекерт», «Пачірта», «Монтессорі фемелі», «Британіка кідс», «Спік Інглиш», «Грінрайс кідс» тощо.

«Зросійщені, подекуди іншомовні назви переважно зустрічаються на теренах східних та південних областей України, але іншомовні покручі присутні скрізь, і цьому потрібно покласти край! Маємо рішуче відстоювати пріоритет державної мови в усіх сферах життя, адже це – зміцнення національних інтересів та посилення національної безпеки», – наголосив Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що відповідно до частини другої-четвертої статті 39 Закону про мову офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою.

Нагадаємо, найбільше порушень мовного закону в Україні фіксують в інтернеті: на вебсайтах українських підприємців та бізнес-акаунтах. 

За словами омбудсмена, минулого року його секретаріат отримав звернення від громадян щодо 958 інтернет-сайтів, які порушують вимоги Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». 

Стало відомо, що мовний омбудсмен у 2023 році за порушення мовного закону здійснив 61 попередження.

Читайте також: Мовний омбудсмен розповів, в якому місті найбільше порушують закон про мову
Теги: бізнес закон інтернет військові самоврядування Facebook Тарас Кремінь

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