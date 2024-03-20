Жодних «Заїньок» і «Черьомушок»: омбудсмен закликає перейменувати дитячі садочки

Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що відповідно до частини другої-четвертої статті 39 Закону про мову офіційні назви організацій державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою

Мовний омбудсмен закликав місцеву владу докласти зусиль, щоб назавжди позбутися іншомовних покручів у назвах закладів дошкільної освіти

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до місцевих органів влади, військових адміністрацій і власників приватних дошкільних закладів, щоб ті перейменували садки відповідно до норм українського правопису. Про це йдеться на Facebook-сторінці мовного омбудсмена.

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За словами Уповноваженого, до нього надходять непоодинокі скарги щодо назв дошкільних навчальних закладів, які мають російськомовний характер, не відповідають стандартам державної мови, а деякі – «просто здоровому глузду».

Так, під час вибіркової перевірки назв закладів дошкільної освіти у реєстрі суб’єктів освітньої діяльності були виявлені такі назви: «Івушка», «Ладоньки», «Карандашкіно», «Кузнєчик», «Топольок», «Заїнька», «Черьомушки», «Рома+Машка», «КульБабочка», «Инжераш», «Мугурел», «Універсул прікіндеїлор», «Ендекерт», «Пачірта», «Монтессорі фемелі», «Британіка кідс», «Спік Інглиш», «Грінрайс кідс» тощо.

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«Зросійщені, подекуди іншомовні назви переважно зустрічаються на теренах східних та південних областей України, але іншомовні покручі присутні скрізь, і цьому потрібно покласти край! Маємо рішуче відстоювати пріоритет державної мови в усіх сферах життя, адже це – зміцнення національних інтересів та посилення національної безпеки», – наголосив Тарас Кремінь.

Уповноважений із захисту державної мови нагадав, що відповідно до частини другої-четвертої статті 39 Закону про мову офіційні назви органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної і комунальної форм власності виконуються державною мовою.

Нагадаємо, найбільше порушень мовного закону в Україні фіксують в інтернеті: на вебсайтах українських підприємців та бізнес-акаунтах.

За словами омбудсмена, минулого року його секретаріат отримав звернення від громадян щодо 958 інтернет-сайтів, які порушують вимоги Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Стало відомо, що мовний омбудсмен у 2023 році за порушення мовного закону здійснив 61 попередження.