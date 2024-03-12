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США вперше за тривалий час передадуть Україні військову допомогу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
США вперше за тривалий час передадуть Україні військову допомогу
Новий пакет містить снаряди для артилерії та ракети Gmlrs до Himars
фото з відкритих джерел

Україна востаннє отримувала пакет військової допомоги від США ще в грудні 2023 року

Адміністрація президента США виділить Україні новий пакет військової допомоги на $300 млн. Про це під час брифінгу повідомив представник Білого дому Джейк Салліван.

За словами Саллівана, новий пакет військової допомоги Україні, серед іншого, буде містити снаряди для артилерії та ракети Gmlrs до Himars.

Водночас Білий дім звернувся до Конгресу США з закликом якомога швидше ухвалити законопроект про виділення фінансування на підтримку України. Салліван повторив слова президента США Джо Байдена про те, що «час спливає» і допомога Україні потрібна прямо зараз.

Так, Штати вперше передадуть пакет військової допомоги Україні з грудня 2023 року.

Як повідомлялося, Адміністрація президента США сьогодні ймовірно оголосить про відправку Україні «певної кількості» ракет Atacms у новому пакеті військової допомоги на суму $300 млн.

Нагадаємо, США вперше за кілька місяців готуються оголосити про новий пакет військової допомоги України на $400 млн. Кошти на цей пакет візьмуть із кредитів, які повернули Пентагону за нещодавні закупівлі. Новий пакет можуть виділити на тлі затримки додаткових коштів, виділення яких блокують республіканці в Палаті представників.

Як раніше повідомлялося, Сполучені Штати Америки не зможуть відновити допомогу Україні, якщо гроші для цього не виділить Конгрес. Байден нагадав, що він ще минулого року запросив у Конгресу $92 млрд на потреби національної безпеки, який включав гроші для України. Запит також дозволить зробити значні інвестиції в американську оборонну промислову базу, що допоможе створити та зберегти робочі місця у десятках штатів по всій Америці.

Нагадаємо, 27 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден провів зустріч у Білому домі з лідерами Конгресу щодо допомоги Україні та фінансування уряду, щоб уникнути шатдауну.

Як повідомлялося, що спікер Палати представників США Майк Джонсон провів приватні зустрічі з республіканцями щодо нового двопартійного пакету зовнішньої допомоги, зокрема Україні, який включає обмеження на кордоні США з Мексикою.

До слова, Демократична меншість у Палаті представників США відмовилася підтримувати запропонований республіканцем Браяном Фіцпатріком альтернативний законопроєкт із допомогою Україні, який передбачає скорочення військової допомоги.

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Теги: США озброєння ракета фінансування війна

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