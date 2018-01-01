Муміфікований труп знайшли у луцькій квартирі

Тіло пролежало у квартирі декілька років

У Луцьку в закинутій квартирі знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там декілька років. Про це повідомляє місцеве видання «ВолиньПост». Як повідомляється, про тіло поліція дізналася 8 лютого. Його знайшли в одній з багатоповерхівок на вулиці Гулака-Артемовського. Прес-служба поліції повідомляє, що знайдене тіло належить чоловікові 1959



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Тіло пролежало у квартирі декілька років

У Луцьку в закинутій квартирі знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там декілька років. Про це повідомляє місцеве видання «ВолиньПост».

Як повідомляється, про тіло поліція дізналася 8 лютого. Його знайшли в одній з багатоповерхівок на вулиці Гулака-Артемовського.

Прес-служба поліції повідомляє, що знайдене тіло належить чоловікові 1959 року народження.

На ньому немає слідів насильницької смерті. Відзначається, що будинок в якому знаходилося тіло, раніше займали військові.

За попередніми висновками, тіло лежало в квартирі декілька років. Наразі тіло віддали на експертизу.

Правоохронці ведуть розслідування.