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    Події в Україні

    Муміфікований труп знайшли у луцькій квартирі

    Тіло пролежало у квартирі декілька років
    У Луцьку в закинутій квартирі знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там декілька років. Про це повідомляє місцеве видання «ВолиньПост». Як повідомляється, про тіло поліція дізналася 8 лютого. Його знайшли в одній з багатоповерхівок на вулиці Гулака-Артемовського. Прес-служба поліції повідомляє, що знайдене тіло належить чоловікові 1959
    • Сьогодні, 16:58
    • Розсилка

    Тіло пролежало у квартирі декілька років

    У Луцьку в закинутій квартирі знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там декілька років. Про це повідомляє місцеве видання «ВолиньПост».

    Як повідомляється, про тіло поліція дізналася 8 лютого. Його знайшли в одній з багатоповерхівок на вулиці Гулака-Артемовського.

    Прес-служба поліції повідомляє, що знайдене тіло належить чоловікові 1959 року народження.
    На ньому немає слідів насильницької смерті. Відзначається, що будинок в якому знаходилося тіло, раніше займали військові.

    За попередніми висновками, тіло лежало в квартирі декілька років. Наразі тіло віддали на експертизу.
    Правоохронці ведуть розслідування.

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