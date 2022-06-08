Мужня кримська пенсіонерка, яка помстилась окупантам, отримала вирок

Пенсіонерку з окупованого Криму засудили до двох років колонії-поселення

Міський «суд» у Судаку окупованого Криму засудив до двох років колонії-поселення 60-річну місцеву жительку, яка осквернила могилу окупанта, що був ліквідований на війні в Україні. Про це повідомила пресслужба суду.

Інцидент стався 7 квітня 2022 року на цвинтарі села Сонячна Долина поблизу Судака.

Суд кваліфікував дії кримчанки як «осквернення місць поховання з мотивів політичної ненависті».

Повідомляється також, що суд частково задовольнив цивільний позов рідних загиблого військовослужбовця: пенсіонерка зобов'язана виплатити компенсацію моральної шкоди у розмірі 500 тис. рублів (майже 244 тис. грн).

Захист пенсіонерки може оскаржити вирок.

Нагадаємо, на початку квітня в окупованому Криму пенсіонерка облила курячою кров'ю і фекаліями могилу російського військового, який був ліквідований в порту Бердянська під час підриву великого десантного корабля загарбників наприкінці березня. Жінка була схоплена силовиками на початку квітня.

Валерія Гольденберг назвала свій вчинок помстою за повномасштабне вторгнення РФ і вбивства, скоєні загарбниками в Україні.

«З почуття помсти та співчуття до народу України», – пояснила дії жінка після затримання.

У вчинку вона зізналася.

Гольденберг вирішила обмазати поховання кров'ю після новин про масові звірства російських військових в Бучі та вбивств мирних жителів. Крім того, в березні вона дізналася про загибель у Ворзелі свого однокласника разом з усією родиною.

Уродженка Полтави Валерія Гольденберг проживає в Криму 17 років. Вона виступала проти російської окупації українського півострова в 2014, збиралася виїхати на материкову частину нашої країни, але через певні сімейні обставини залишилася.

Також вона засуджувала повномасштабний російський напад на Україну 24 лютого, хвилювалася за дочку і за друзів і близьких у Полтаві, Одесі, Харківській області.