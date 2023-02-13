МЗС Франції закликало громадян негайно покинути Білорусь

Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими

Громадян Франції закликають якнайшвидше покинути Білорусь. Про це йдеться на сайті французького посольства.

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«В умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору Білорусі будь-які поїздки до Білорусі формально не рекомендуються. Французам у Білорусі пропонується якнайшвидше залишити країну автомобільним транспортом, через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб міністерства внутрішніх справ Білорусі.

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Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиний пункт пропуску, доступний мандрівникам, які прямують до Польщі, це Брест-Тересполь.

Раніше посольство США в Росії закликало американців терміново покинути країну.

Нагадаємо, глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, чого чекати на річницю російського вторгнення в Україну.