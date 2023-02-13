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МЗС Франції закликало громадян негайно покинути Білорусь

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
МЗС Франції закликало громадян негайно покинути Білорусь
фото ілюстративне

Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими

Громадян Франції закликають якнайшвидше покинути Білорусь. Про це йдеться на сайті французького посольства. 

«В умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору Білорусі будь-які поїздки до Білорусі формально не рекомендуються. Французам у Білорусі пропонується якнайшвидше залишити країну автомобільним транспортом, через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Кордони з Литвою та Латвією залишаються відкритими. Єдиний пункт пропуску, доступний мандрівникам, які прямують до Польщі, це Брест-Тересполь. 

Раніше посольство США в Росії закликало американців терміново покинути країну.

Нагадаємо, глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, чого чекати на річницю російського вторгнення в Україну.

Теги: Франція війна росія Білорусь

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