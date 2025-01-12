Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пілот винищувача розповів, навіщо бере з собою в небо човен, сковорідку і дзеркальце

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пілот винищувача розповів, навіщо бере з собою в небо човен, сковорідку і дзеркальце
Андрій (справа), показав, що одягає та бере з собою у винищувач
фото: скріншот із відео

Льотчик розказав про екіпірування та підготовку до бойової роботи

Пілоти винищувачів мають все необхідне для виживання в екстремальних ситуаціях, наприклад, спеціальний сухпай, сірники, які горять у воді, і навіть сковорідку для приготування їжі. У разі катапультування над водою пілот може врятуватись за допомогою надувного човна, спеціального сигнального буйка і навіть пофарбувати воду навколо себе в яскравий колір. Які навантаження відчувають пілоти під час виконання бойових завдань, чому вони не використовують бронежилети та чим обладнаний шолом? Про все це проєкту «Що за екіп» на «Армія TV» розповів льотчик на ім’я Андрій.

Для бойового вильоту пілот винищувача вдягається так, щоб якнайкраще перенести перевантаження і уникнути травм, якщо доведеться катапультуватися.

Шолом льотчика складається з каски, маски і підшоломника.

Пілот винищувача розповів, навіщо бере з собою в небо човен, сковорідку і дзеркальце фото 1

«Маска, в середині якої мікрофон, потрібна для того, щоб вести переговори з командними пунктами, з іншими літаками. Також під час перевантажень через неї подається кисень, яким льотчик дихає, щоб не знепритомніти. У вухах є гарнітура, щоб чути звук. На очі опускається темне скло, щоб сонце не сліпило. Льотчики користуються ним часто, бо під час ведення бойових дій можуть збити, і це не дає сильному потоку повітря потрапляти в очі», – розповів пілот.

Андрій уточнив, що шолом не важкий, але під час перевантажень його вага зростає, і через це після вильоту може боліти шия.

Кожен льотчик використовує спеціальний костюм, який одягає і приєднує до літака. Коли є перевантаження, то штани надуваються і передавлюють м’язи, тоді кров не відходить із голови вниз. Тому пілот може залишатися в свідомості, коли працює на межі фізичних можливостей», – зазначив він.

Крім того, льотчики мають комбінезон та рукавиці, які не горять. Тож тіло захищене від опіків, а ось спина – під ударом. Адже після катапультування дуже багато пілотів отримують компресійний перелом хребта.

Андрій зазначив, що у пілотів є зброя. «Хтось використовує штатну зброю. Я особисто літаю з нагородною зброєю – це Beretta з двома магазинами. Звичайно, що при катапультуванні навіть на ворожій території це буде не занадто розумно вести бій з противником, в якого є автомат, гвинтівки, кулемети. Зрозуміло, що пістолетом я відстрілюватися не буду. Але різні випадки бувають, тому зброя необхідна», – додав він.

Пілот також вдягає поплавки – це спеціальний пристрій на випадок катапультування і приземлення у воду. Він автоматично спрацьовує або льотчик сам приводить його в дію. Це дозволяє утримувати голову над водою навіть коли пілот непритомний.

«Є ще індивідуальний набір в пілота – в когось аптечка, зарядка до гаджетів, турнікети, обезболювальне, ніж. Особисто я ще поклав футболку, бо часто здійснюєш посадку на інших оперативних аеродромах і немає можливості повернутися додому в день вильоту. Також там є туалет – все буває в повітрі. Його не потрібно завчасно вдягати. В середині є сербент, як у підгузках, він поглинає все, що потрібно. Після використання туалет можна запакувати та на землі викинути в смітник», – розповів пілот.

Андрій додав, що на борту також є носимий аварійний запас. Він розташований під кріслом, у якому льотчик катапультується. Після того, як усі допоміжні засоби та парашути від’єднуються, кризовий пакунок залишається прив’язаним за трос до ноги пілота.

До носимого аварійного запасу входить радіостанція «Комар», надувний човен, капсула з червоною фарбою, щоб забарвити воду та зробити льотчика більш видимим для рятувальників. Є також сірники, які горять у воді, сигнальне дзеркальце, металева коробка, яка може слугувати сковорідкою, та великий пакунок із цукерками.

Нагадаємо, український пілот вперше в історії за один бойовий виліт винищувача F-16 знищив одразу шість крилатих російських ракет. Це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року.

Також Міністерству оборони України вдалося скоротити терміни підготовки пілотів на винищувачах F-16 майже на три місяці.

Читайте також:

Теги: зброя армія повітря льотчик переговори пілот мікрофон Сонце

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський подякував прем’єр-міністерці за позитивне рішення щодо наступного пакету підтримки
Зеленський і Мелоні обговорили майбутню конференцію з відновлення України в Римі
9 сiчня, 22:48
«Відкладення візиту Келлога є більш ніж логічним, з точки зору Трампа»
Представник Трампа відкладає візит в Україну. Що це означає?
7 сiчня, 08:24
Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію країни-агресора
П′ять місяців від початку Курської операції: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ
6 сiчня, 23:35
Термін підготовки пілотів на F-16 зменшено майже на три місяці
Міноборони України скоротило терміни підготовки пілотів на F-16
2 сiчня, 15:00
Росіяни побудували два нові цехи для виготовлення «Шахедів» на заводі в Алабузі
РФ збільшила виробництво «Шахедів» для зимових атак на Україну – ISW
28 грудня, 2024, 08:38
Активність Сонця з 25 по 27 грудня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 25-27 грудня: якою буде сонячна активність
25 грудня, 2024, 08:24
Папа заявив, що стурбований відправкою на фронт молодих українців
Розкритикував Європу і дорікнув Україні: Папа зробив чергову скандальну заяву
22 грудня, 2024, 16:58
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 2024, 09:46
Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції
Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції
16 грудня, 2024, 16:55

Суспільство

Пілот винищувача розповів, навіщо бере з собою в небо човен, сковорідку і дзеркальце
Пілот винищувача розповів, навіщо бере з собою в небо човен, сковорідку і дзеркальце
У «Резерв+» можуть бути недоступні військові документи. Міноборони пояснило, що слід зробити
У «Резерв+» можуть бути недоступні військові документи. Міноборони пояснило, що слід зробити
Зеленський хоче відправити до США українських рятувальників
Зеленський хоче відправити до США українських рятувальників
Демократія чи диктатура? Історик пояснив, що працює краще під час війни
Демократія чи диктатура? Історик пояснив, що працює краще під час війни
Картина художниці з Донеччини з'явиться на купюрі 50 євро
Картина художниці з Донеччини з'явиться на купюрі 50 євро
Буковель. Як змінилися ціни на гірськолижному курорті після новорічних свят
Буковель. Як змінилися ціни на гірськолижному курорті після новорічних свят

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
144K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 січня: ситуація на фронті
60K
Українці цьогоріч мають заплатити податок за своє авто: сума чимала
50K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 січня 2025
30K
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
15K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Втрати ворога станом на 12 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст збив насмерть пішохода
Вчора, 14:58
Українські військові знищили ще один командний пункт росіян на Донеччині
Вчора, 14:40
ЗСУ пояснили, чому росіяни хочуть обійти Покровськ та Мирноград
Вчора, 13:16
Хмарно, на дорогах ожеледиця: прогноз погоди на 12 січня
Вчора, 06:00
Смертельна ДТП у Києві, на Одещині вбило струмом 12-річну дитину: головне за ніч
Вчора, 05:46

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua