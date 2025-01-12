Пілот винищувача розповів, навіщо бере з собою в небо човен, сковорідку і дзеркальце

Льотчик розказав про екіпірування та підготовку до бойової роботи

Пілоти винищувачів мають все необхідне для виживання в екстремальних ситуаціях, наприклад, спеціальний сухпай, сірники, які горять у воді, і навіть сковорідку для приготування їжі. У разі катапультування над водою пілот може врятуватись за допомогою надувного човна, спеціального сигнального буйка і навіть пофарбувати воду навколо себе в яскравий колір. Які навантаження відчувають пілоти під час виконання бойових завдань, чому вони не використовують бронежилети та чим обладнаний шолом? Про все це проєкту «Що за екіп» на «Армія TV» розповів льотчик на ім’я Андрій.

Для бойового вильоту пілот винищувача вдягається так, щоб якнайкраще перенести перевантаження і уникнути травм, якщо доведеться катапультуватися.

Шолом льотчика складається з каски, маски і підшоломника.

«Маска, в середині якої мікрофон, потрібна для того, щоб вести переговори з командними пунктами, з іншими літаками. Також під час перевантажень через неї подається кисень, яким льотчик дихає, щоб не знепритомніти. У вухах є гарнітура, щоб чути звук. На очі опускається темне скло, щоб сонце не сліпило. Льотчики користуються ним часто, бо під час ведення бойових дій можуть збити, і це не дає сильному потоку повітря потрапляти в очі», – розповів пілот.

Андрій уточнив, що шолом не важкий, але під час перевантажень його вага зростає, і через це після вильоту може боліти шия.

Кожен льотчик використовує спеціальний костюм, який одягає і приєднує до літака. Коли є перевантаження, то штани надуваються і передавлюють м’язи, тоді кров не відходить із голови вниз. Тому пілот може залишатися в свідомості, коли працює на межі фізичних можливостей», – зазначив він.

Крім того, льотчики мають комбінезон та рукавиці, які не горять. Тож тіло захищене від опіків, а ось спина – під ударом. Адже після катапультування дуже багато пілотів отримують компресійний перелом хребта.

Андрій зазначив, що у пілотів є зброя. «Хтось використовує штатну зброю. Я особисто літаю з нагородною зброєю – це Beretta з двома магазинами. Звичайно, що при катапультуванні навіть на ворожій території це буде не занадто розумно вести бій з противником, в якого є автомат, гвинтівки, кулемети. Зрозуміло, що пістолетом я відстрілюватися не буду. Але різні випадки бувають, тому зброя необхідна», – додав він.

Пілот також вдягає поплавки – це спеціальний пристрій на випадок катапультування і приземлення у воду. Він автоматично спрацьовує або льотчик сам приводить його в дію. Це дозволяє утримувати голову над водою навіть коли пілот непритомний.

«Є ще індивідуальний набір в пілота – в когось аптечка, зарядка до гаджетів, турнікети, обезболювальне, ніж. Особисто я ще поклав футболку, бо часто здійснюєш посадку на інших оперативних аеродромах і немає можливості повернутися додому в день вильоту. Також там є туалет – все буває в повітрі. Його не потрібно завчасно вдягати. В середині є сербент, як у підгузках, він поглинає все, що потрібно. Після використання туалет можна запакувати та на землі викинути в смітник», – розповів пілот.

Андрій додав, що на борту також є носимий аварійний запас. Він розташований під кріслом, у якому льотчик катапультується. Після того, як усі допоміжні засоби та парашути від’єднуються, кризовий пакунок залишається прив’язаним за трос до ноги пілота.

До носимого аварійного запасу входить радіостанція «Комар», надувний човен, капсула з червоною фарбою, щоб забарвити воду та зробити льотчика більш видимим для рятувальників. Є також сірники, які горять у воді, сигнальне дзеркальце, металева коробка, яка може слугувати сковорідкою, та великий пакунок із цукерками.

Нагадаємо, український пілот вперше в історії за один бойовий виліт винищувача F-16 знищив одразу шість крилатих російських ракет. Це сталося під час масованої ракетно-дронової атаки у грудні 2024 року.

Також Міністерству оборони України вдалося скоротити терміни підготовки пілотів на винищувачах F-16 майже на три місяці.